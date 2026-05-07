MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χανταϊός: Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον θάνατο ενός επιβάτη – “Είμαστε ασφαλείς”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο ντοκουμέντο από την ομιλία του καπετάνιου του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που έχει χτυπηθεί από χανταϊό έρχεται στο φως. Ενημερώνει τους επιβάτες ότι ένας συνταξιδιώτης τους πέθανε από φυσικά αίτια χωρίς να γνωρίζει τι θα επακολουθήσει.

Στο βίντεο μέσα το πλοίο ο καπετάνιος διαβεβαιώνει τους επιβάτες ότι το κρουαζιερόπλοιο είναι ασφαλές και ότι το περιβάλλον «δεν είναι μολυσματικό».

Πρόκειται για την στιγμή που τα μέλη του πληρώματος συγκέντρωσαν τον κόσμο για να ανακοινώσουν την είδηση ​​του θανάτου ενός επιβάτη. «Είναι θλιβερό μου καθήκον να σας ενημερώσω ότι ένας από τους επιβάτες μας δυστυχώς απεβίωσε χθες το βράδυ. Όσο τραγικό κι αν είναι, οφείλεται σε φυσικά αίτια πιστεύουμε και ό,τι προβλήματα κι αν είχε, ο γιατρός με ενημέρωσε ότι δεν ήταν μολυσματικά. Έτσι, το πλοίο είναι ασφαλές από αυτή την άποψη. Φυσικά, είναι μια πολύ, πολύ θλιβερή περίσταση που θα επηρεάσει την επιχείρησή μας», ήταν τα λόγια του καπετάνιου του πλοίου.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ένα ακόμη μέλος του πληρώματος. «Το πλοίο είναι ασφαλές. Αυτός ο κύριος δυστυχώς υπέκυψε σε φυσικά αίτια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο».

Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που το πλοίο αναχώρησε από την Αργεντινή και διέσχισε τον Ατλαντικό πριν από περίπου ένα μήνα.

Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται 150 άτομα από 23 χώρες με τις υγειονομικές αρχές να διενεργούν εξετάσεις σε επιβάτες για να διαπιστώσουν πόσο ευρέως έχει εξαπλωθεί ο ιός. Τρεις ακόμη επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα ιού χανταϊού έφυγαν από το πλοίο για να λάβουν ιατρική περίθαλψη στην Ολλανδία, επιβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι ο συνολικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό παρέμεινε χαμηλός. «Έχει ξεκινήσει η παρακολούθηση των επιβατών και όσων έχουν ήδη αποβιβαστεί».

Ο αρχές της Ισπανίας έχει επιβεβαιώσει ότι πλοίο κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά. Ο κυβερνήτης της περιοχής δεν κρύβει την αντίδρασή του. «Δεν μπορώ να επιτρέψω [στο MV Hondius] να δέσει στις Κανάριες Νήσους. Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο και ούτε μας έχουν δοθεί αρκετές πληροφορίες».

Χανταϊός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Eνταση στο δημαρχείο Βόλου μετά από εισβολή φοιτητών σε ημερίδα – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Το θεατρικό έργο “Εντός Περιθωρίου” της Χριστίνας Λαμπούση σήμερα και αύριο στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 42 λεπτά πριν

Καρφί Γεωργιάδη για Δένδια στην ΚΟ της ΝΔ: “Κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχονται εδώ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Έκλεψαν ξαπλώστρες από πασίγωνστο beach bar της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε την πρώτη της κοινή εμφάνιση με τον επιχειρηματία σύντροφό της – “Κούκλος, δεν τον κρύβεις”