Συνάντηση του Παύλου Μαρινάκη με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: “Μια ιδιαίτερα τιμητική και βαθιά συγκινητική στιγμή”

«Είναι πάντοτε μια ιδιαίτερα τιμητική και βαθιά συγκινητική στιγμή η συνάντηση με την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε ανάρτηση στο Instagram, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε «Η σοφία, η νηφαλιότητα και το κύρος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για την απαιτητική συνέχεια του έργου μας. Τον ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς για την τιμή», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.