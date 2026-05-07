Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης 3 ετών στον 22χρονο που έτρεχε με 162 χλμ/ώρα σε δρόμο με όρια τα 70

Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε 22χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, επειδή οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της έφεσης που άσκησε.

Το Δικαστήριο αποφάσισε επιπλέον να του αφαιρέσει για 6 μήνες την άδεια οδήγησης.

Ο 22χρονος νεαρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ να κινείται με 162 χλμ/ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα. Αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκηδόνας τον σταμάτησαν και τον συνέλαβαν (του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο).

Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε ότι επέστρεφε από τη δουλειά του χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του πατέρα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ