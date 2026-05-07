Παρέμβαση του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου σε συζήτηση για τις σχέσεις Εκκλησίας και Αριστεράς

“Δεν πρέπει να εντάξουμε την εκκλησία, ούτε τους ιεράρχες και γενικά τους ανθρώπους της σε συγκεκριμένες ιδεολογίες”, δήλωσε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος παρεμβαίνοντας σήμερα σε συζήτηση με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου υπό τον τίτλο «Εκκλησία και Αριστερά- Ιωακείμ Αποστολίδης, ο αγωνιστής ιεράρχης» στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.

«Ασφαλώς είμαστε (σ.σ. οι ιερωμένοι) άνθρωποι και ο κάθε ένας από εμάς έχει την δική του ιδεολογία. Όμως καλούμαστε όταν λειτουργούμε, αν ονομάζουμε την ιερουργία λειτούργημα, να φερόμαστε και να συμπεριφερόμαστε πέρα από την ιδεολογία μας και πέρα από μια ατομική αντίληψη και θεώρηση των πραγμάτων του κόσμου και κυρίως την ατομική θεώρηση των άλλων ανθρώπων», πρόσθεσε.

Το βιβλίο,του συγγραφέα Παναγιώτη Φίτζιου έχει ως κεντρικό πρόσωπο τον μητροπολίτη Κοζάνης Ιωακείμ, ο οποίος στην Κατοχή εντάχθηκε και αγωνίστηκε κατά των Γερμανών κατακτητών μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και στη συνέχεια συμπορεύτηκε ιδεολογικά με την Αριστερά και μεταξύ των ομιλητών ήταν ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Παναγιώτης Δελής.

«Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ έλεγε ότι καλοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, ο ίδιος ο Ιωακείμ ελεγε και κάτι άλλο, ότι, δηλαδή, καλοί χριστιανοί μπορεί να υπάρχουν σε όλα τα κόμματα» ανέφερε σε άλλο σημείο της σύντομης παρέμβασης ο κ Φιλόθεος και κατέληξε λέγοντας ότι οι ιερωμένοι πρέπει “να κινούνται πέρα από ιστορικά γεγονότα συγκεκριμένων εποχών γιατί δύνανται να υπηρετούν με συνέπεια το δόγμα της εκκλησίας. Και επειδή τα δόγματα δεν είναι ιδεολογίες, αλλά, όπως έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχουν να κάνουν με την ζωή, ο επίσκοπος καλείται να υπηρετεί την ζωή των ανθρώπων, να προσπαθεί να είναι μέσα σε αυτήν και να αποκαθιστά την τάξη και την θέση των ανθρώπων στην αληθινή ζωή». Για το βιβλίο πλην του κ. Δελή μίλησαν οι καθηγητές πανεπιστημίου κ. Αντωνία Κυριαζή και Διονύσης Βαλαής.