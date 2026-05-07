Ηράκλειο: Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα – Η στιγμή που ο 54χρονος τον πυροβολεί

Η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη έχει σοκάρει ολόκληρο το πανελλήνιο, που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Ο νεαρός έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου δράστη, πατέρα του 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με τον 21χρονο.

Σήμερα, λοιπόν, η εκπομπή “Live News” με τον Νίκο Ευαγγελάτο, έφερε στο φως βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, φαίνεται καθαρά το αυτοκίνητο του δράστη να χτυπάει το αυτοκίνητο του Νικήτα. Οι δυο τους κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα, με τον Νικήτα να τρέχει προς τον δράστη, προκειμένου να τον σταματήσει και να τον απωθήσει.

Εκείνη τη στιγμή, ο 54χρονος αρχίζει να πυροβολεί το θύμα.

