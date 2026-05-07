MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Περίπου 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν «εγκλωβισμένα» στον Κόλπο λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ).

«Επί του παρόντος, 20.000 μέλη πληρώματος και περίπου 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα», δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, κατά την έναρξη του συνεδρίου στην πρωτεύουσα του Παναμά.

«Πρόκειται για αθώους ανθρώπους που κάνουν καθημερινά τη δουλειά τους προς όφελος άλλων χωρών» και «βρίσκονται παγιδευμένοι λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων που δεν ελέγχουν», πρόσθεσε ο Ντομίνγκεζ.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Τζιτζικώστας: Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αποζημιώνουν επιβάτες για ακυρώσεις λόγω των καυσίμων

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Νέα δωρεά 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Το θεατρικό έργο “Εντός Περιθωρίου” της Χριστίνας Λαμπούση σήμερα και αύριο στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης για ΚΟ της ΝΔ: “Χρήσιμο το κλίμα, πολύ λίγη η γκρίνια”

ΧΑΛΑΡΑ 20 ώρες πριν

Νιώθετε πως έχετε μείνει πίσω; Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας για να ξεμπλοκάρετε

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γιώργος Γιαννιάς: “Με έπαιρνε τηλέφωνο και αυνανιζόταν” λέει ο τραγουδιστής για γνωστό δημοσιογράφο