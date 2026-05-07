Ισραήλ-Λίβανος: Τρίτος γύρος συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον

THESTIVAL TEAM

Ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν τις δύο χώρες να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία παρότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η ενημέρωση για τη διεξαγωγή νέου γύρου συνομιλιών έγινε μία ημέρα μετά το πρώτο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία ύστερα από απευθείας διαπραγματεύσεις των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως είναι εφικτή η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά τόνισε πως η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να έχει την ικανότητα να πολεμήσει τη Χεζμπολάχ.

Νετανιάχου: Καμία ασυλία στους εχθρούς του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης τα νότια προάστια της Βηρυτού, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, σκοτώνοντας υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Καμία ασυλία στους εχθρούς του Ισραήλ, διεμήνυσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στον Λίβανο – πριν από τρεις εβδομάδες – έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 μαχητές της σιιτικής οργάνωσης. Μόνο την περασμένη εβδομάδα σκοτώθηκαν 85 μαχητές της Χεζμπολάχ.

Με βάση την ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί το δικαίωμα να αμύνεται έναντι επιθέσεων και απειλών, αλλά υποχρεούται να απέχει από «επιθετικές» επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

