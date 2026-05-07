Eurobank: Σε 351 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Σε 351 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 35 εκατ. ευρώ στην Eurobank Ltd και κέρδος 19 εκατ. ευρώ από μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,09 σεντς και 15,1% αντίστοιχα.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,4% σε 165 εκατ. ευρώ και συνεισέφεραν 47% στη κερδοφορία του ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση σε 103 εκατ. ευρώ και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση σε 65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,6% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 94,1% στις 31 Μαρτίου 2026. Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,4% και 15,4% αντίστοιχα.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας ανέφερε: «Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά 1,1 δισ ευρώ ή 10% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφωθήκαν σε 0,09 σεντς, με τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου το ήμισυ των κερδών του ομίλου. Η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου. Αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η περιοχή μας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης. Σε αυτή τη συγκυρία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στην διεθνή κρίση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την δυνατότητα παροχής μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Συνολικά, οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων μας και την ικανότητά μας για την επίτευξη ισχυρής οργανικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, χωρίς να υποεκτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026».

Τo σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 108 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων 62,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 28,7 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 14 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 1,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2026, εκ των οποίων 0,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 0,7 δισ. ευρώ στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 57,1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων 37,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 9 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 9,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 35,2 δισ. ευρώ τα στεγαστικά σε 13,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 5 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 82,4 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026 (μειωμένες κατά 0,2 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2026), εκ των οποίων 45 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 23,8 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 11,1 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 165,3% στις 31 Μαρτίου 2026.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 10,2 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 14,1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026.