Σε εξέλιξη η επιχειρηματική αποστολή του ΕΕΘ στο Παρίσι με επίκεντρο τη συνεργασία και την εξωστρέφεια

Σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα εξελίσσεται η επιχειρηματική αποστολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) στο Παρίσι, με σειρά επαφών και επισκέψεων που αναδεικνύουν τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και γαλλικών φορέων επιχειρηματικότητας.

Κατά την πρώτη ημέρα της αποστολής, η αντιπροσωπεία του ΕΕΘ επισκέφθηκε το Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France (CCI Paris Île-de-France), έναν θεσμό με ισχυρό ρόλο στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στη Γαλλία.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Κυριάκος Μερελής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του CCI, υπογράμμισε τη σημασία της επιχειρηματικής αποστολής και τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για το Επιμελητήριο και τα μέλη του. Παρουσίασε τις βασικές λειτουργίες του φορέα και τις πρωτοβουλίες της σημερινής διοίκησης για τη στήριξη των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στις πιέσεις που δέχονται από τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών.

Επίσης, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη διάρθρωση του επιμελητηριακού θεσμού στη Γαλλία, τον προϋπολογισμό και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τα μέλη, καθώς και φορολογικά και εργασιακά θέματα που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα.

Στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του CCI υπογραμμίστηκε η σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων, στη βάση των διαχρονικών δεσμών Ελλάδας και Γαλλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη γυναικεία εκπροσώπηση στη διοίκηση των επιμελητηριακών θεσμών, στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, αποτυπώνεται θετικά και στη σύνθεση της ελληνικής αποστολής.

Ο διευθυντής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισιού (CCI Paris Île-de-France), Pier Mongue, ο οποίος έχει γνώση της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας λόγω της θητείας του στο γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων.

Ιδιαίτερη ήταν η συνδρομή στη δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα της συνάντησης της Αντιπροέδρου του CCI, Marie Christine Oghly, η οποία έθιξε το θέμα της αυξημένης γυναικείας εκπροσώπησης στο Επιμελητήριο της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως και της Διευθύντριας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Catherine Manali. Παράλληλα, με την παρουσία της ενίσχυσε τον θεσμικό χαρακτήρα της συνάντησης η κα Άντυ Λιακοπούλου, Οικονομική και Εμπορική Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν βασικά στοιχεία της γαλλικής οικονομίας, με έμφαση στη συμβολή της περιφέρειας του Παρισιού, από την οποία προέρχεται περίπου το ένα τρίτο του γαλλικού ΑΕΠ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση για το θέμα που έθεσε ο κ. Μερελής σχετικά με τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες διακίνησης προϊόντων, για τις παρεμβάσεις της γαλλικής κυβέρνησης στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για το φορολογικό καθεστώς που τις διέπει, για τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και για το ειδικό τέλος που έχει θεσπιστεί στη Γαλλία για τα μικροδέματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενημέρωση σχετικά με τον συμβουλευτικό ρόλο του CCI σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και η εκπαιδευτική πολιτική που αναπτύσσεται μέσω μη κερδοσκοπικών δομών διά βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η ελληνική αποστολή ενημερώθηκε για τις δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων, τη σύνδεση των εκπαιδευτικών δομών με την αγορά εργασίας, αλλά και για το μοντέλο οικονομικής αυτοτέλειας που εφαρμόζεται.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και των δύο πλευρών για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών.

Τη δεύτερη ημέρα, η αποστολή του ΕΕΘ επισκέφθηκε τη διεθνή έκθεση Foire de Paris, όπου το Επιμελητήριο επιδότησε τη συμμετοχή επιχειρήσεων-μελών του, στηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία τους.

Η οργανωμένη συμμετοχή στην έκθεση ανέδειξε τη σημασία των διεθνών διοργανώσεων ως εργαλείων προβολής, ανάπτυξης συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή του ΕΕΘ να επενδύει ουσιαστικά στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τα μέλη του.

Οι επαγγελματίες-μέλη του ΕΕΘ που συμμετέχουν στην αποστολή εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία αυτή, επισημαίνοντας ότι η παρουσία σε μία διεθνή έκθεση υψηλού επιπέδου ενισχύει ουσιαστικά τη δικτύωση, την εξωστρέφεια και τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναγνωρίζουν τον ενεργό ρόλο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσω στοχευμένων και ανταποδοτικών δράσεων με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα μέλη του.