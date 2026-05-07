Δημοσκόπηση MRB: Στο 14,3% η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, κυριαρχεί ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, με τη διαφορά στην αναγωγή επί των έγκυρων να φτάνει τις 14,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ως ο καταλληλότερος για τη θέση του πρωθυπουργού, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει πως επιθυμεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 28,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,5%
  • Ελληνική Λύση: 10,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
  • ΚΚΕ: 7,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5%
  • Φωνή Λογικής: 4%
  • Δημοκράτες: 3,2%
  • ΜέΡΑ25: 2,8%
  • Νίκη: 2,3%
  • Νέα Αριστερά: 1,2%
  • Άλλο κόμμα: 9,5%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 22,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,3%
  • Ελληνική Λύση: 8,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
  • ΚΚΕ: 6%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • Δημοκράτες: 2,2%
  • ΜέΡΑ25: 2,2%
  • Νίκη: 1,8%
  • Νέα Αριστερά: 0,9%
  • Άλλο κόμμα: 7,4%
  • Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για ενδεχόμενα νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Το 72,5% δηλώνει πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ θετικά απαντά το 23,2%.

Αντίστοιχα, το 67,9% απαντά πως δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα θα το στήριζε.

Ακόμη πιο αρνητικές είναι οι απαντήσεις για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 83,1% δηλώνει πως δεν θα το ψήφιζε, έναντι 13,3% που απαντά θετικά.

Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές

Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα επιθυμούσαν μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:

  • Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%
  • Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%
  • Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%
  • Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς: 6,1%
  • Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%
  • Κυβέρνηση ΝΔ – Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%
  • Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική διαφορά, συγκεντρώνοντας 23,1%.

Ακολουθούν:

  • Νίκος Ανδρουλάκης: 8%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 7,9%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,8%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: 5,1%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,3%
  • Γιάνης Βαρουφάκης: 1,7%
  • Σωκράτης Φάμελλος: 1,7%
  • Στέφανος Κασσελάκης: 1,6%
  • Δημήτρης Νατσιός: 1,4%

Παράλληλα, το 20,2% απαντά «κανένας», ενώ το 15,6% επιλέγει «άλλος».

Η πλειοψηφία ζητά πρόωρες εκλογές

Το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο πρωθυπουργός πρέπει να προκηρύξει άμεσα εκλογές.

Το 18,5% ζητεί άμεσο και ευρύ ανασχηματισμό, το 14,4% περιορισμένο και στοχευμένο ανασχηματισμό, ενώ μόλις το 10,6% εκτιμά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να συνεχίσει χωρίς αλλαγές.

Πώς αξιολογούν τα μέτρα στήριξης

Αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία και για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης.

Το 54,2% θεωρεί ότι τα μέτρα για οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους δεν είναι επαρκή, ενώ το 38% τα αξιολογεί θετικά.

Παράλληλα, το 66,7% κρίνει ανεπαρκές το πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών τροφίμων και καυσίμων, έναντι 30,8% που το θεωρεί ικανοποιητικό μέτρο.

Τι λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι απαντήσεις και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το 79,8% τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ το 14,9% διαφωνεί.

Επιπλέον:

  • Το 60,7% θεωρεί καθοριστικό για την ψήφο του το αίτημα άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ
  • Το 71,7% θεωρεί ότι οι βουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε άρση ασυλίας δεν πρέπει να είναι ξανά υποψήφιοι
  • Το 71,3% εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί αμερόληπτα, έναντι 22,3% που βλέπει πολιτικές σκοπιμότητες

