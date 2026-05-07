Δημοσκόπηση MRB: Στο 14,3% η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, κυριαρχεί ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, με τη διαφορά στην αναγωγή επί των έγκυρων να φτάνει τις 14,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ως ο καταλληλότερος για τη θέση του πρωθυπουργού, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει πως επιθυμεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 28,8%

ΠΑΣΟΚ: 14,5%

Ελληνική Λύση: 10,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΚΚΕ: 7,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

Φωνή Λογικής: 4%

Δημοκράτες: 3,2%

ΜέΡΑ25: 2,8%

Νίκη: 2,3%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Άλλο κόμμα: 9,5%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,3%

Ελληνική Λύση: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Δημοκράτες: 2,2%

ΜέΡΑ25: 2,2%

Νίκη: 1,8%

Νέα Αριστερά: 0,9%

Άλλο κόμμα: 7,4%

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για ενδεχόμενα νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Το 72,5% δηλώνει πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ θετικά απαντά το 23,2%.

Αντίστοιχα, το 67,9% απαντά πως δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα θα το στήριζε.

Ακόμη πιο αρνητικές είναι οι απαντήσεις για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 83,1% δηλώνει πως δεν θα το ψήφιζε, έναντι 13,3% που απαντά θετικά.

Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές

Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα επιθυμούσαν μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:

Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%

Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%

Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς: 6,1%

Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%

Κυβέρνηση ΝΔ – Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική διαφορά, συγκεντρώνοντας 23,1%.

Ακολουθούν:

Νίκος Ανδρουλάκης: 8%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,9%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 5,1%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,3%

Γιάνης Βαρουφάκης: 1,7%

Σωκράτης Φάμελλος: 1,7%

Στέφανος Κασσελάκης: 1,6%

Δημήτρης Νατσιός: 1,4%

Παράλληλα, το 20,2% απαντά «κανένας», ενώ το 15,6% επιλέγει «άλλος».

Η πλειοψηφία ζητά πρόωρες εκλογές

Το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο πρωθυπουργός πρέπει να προκηρύξει άμεσα εκλογές.

Το 18,5% ζητεί άμεσο και ευρύ ανασχηματισμό, το 14,4% περιορισμένο και στοχευμένο ανασχηματισμό, ενώ μόλις το 10,6% εκτιμά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να συνεχίσει χωρίς αλλαγές.

Πώς αξιολογούν τα μέτρα στήριξης

Αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία και για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης.

Το 54,2% θεωρεί ότι τα μέτρα για οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους δεν είναι επαρκή, ενώ το 38% τα αξιολογεί θετικά.

Παράλληλα, το 66,7% κρίνει ανεπαρκές το πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών τροφίμων και καυσίμων, έναντι 30,8% που το θεωρεί ικανοποιητικό μέτρο.

Τι λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι απαντήσεις και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το 79,8% τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ το 14,9% διαφωνεί.

Επιπλέον: