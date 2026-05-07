Δημοσκόπηση MRB: Στο 14,3% η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, κυριαρχεί ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός
Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, με τη διαφορά στην αναγωγή επί των έγκυρων να φτάνει τις 14,3 ποσοστιαίες μονάδες.
Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ως ο καταλληλότερος για τη θέση του πρωθυπουργού, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει πως επιθυμεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Τα ποσοστά των κομμάτων
Στην αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 28,8%
- ΠΑΣΟΚ: 14,5%
- Ελληνική Λύση: 10,9%
- Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
- ΚΚΕ: 7,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5%
- Φωνή Λογικής: 4%
- Δημοκράτες: 3,2%
- ΜέΡΑ25: 2,8%
- Νίκη: 2,3%
- Νέα Αριστερά: 1,2%
- Άλλο κόμμα: 9,5%
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 22,5%
- ΠΑΣΟΚ: 11,3%
- Ελληνική Λύση: 8,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
- ΚΚΕ: 6%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
- Φωνή Λογικής: 3,1%
- Δημοκράτες: 2,2%
- ΜέΡΑ25: 2,2%
- Νίκη: 1,8%
- Νέα Αριστερά: 0,9%
- Άλλο κόμμα: 7,4%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%
Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για ενδεχόμενα νέα πολιτικά εγχειρήματα.
Το 72,5% δηλώνει πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ θετικά απαντά το 23,2%.
Αντίστοιχα, το 67,9% απαντά πως δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα θα το στήριζε.
Ακόμη πιο αρνητικές είναι οι απαντήσεις για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 83,1% δηλώνει πως δεν θα το ψήφιζε, έναντι 13,3% που απαντά θετικά.
Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές
Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα επιθυμούσαν μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:
- Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%
- Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%
- Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%
- Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς: 6,1%
- Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%
- Κυβέρνηση ΝΔ – Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%
- Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική διαφορά, συγκεντρώνοντας 23,1%.
Ακολουθούν:
- Νίκος Ανδρουλάκης: 8%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 7,9%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,8%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου: 5,1%
- Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,3%
- Γιάνης Βαρουφάκης: 1,7%
- Σωκράτης Φάμελλος: 1,7%
- Στέφανος Κασσελάκης: 1,6%
- Δημήτρης Νατσιός: 1,4%
Παράλληλα, το 20,2% απαντά «κανένας», ενώ το 15,6% επιλέγει «άλλος».
Η πλειοψηφία ζητά πρόωρες εκλογές
Το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο πρωθυπουργός πρέπει να προκηρύξει άμεσα εκλογές.
Το 18,5% ζητεί άμεσο και ευρύ ανασχηματισμό, το 14,4% περιορισμένο και στοχευμένο ανασχηματισμό, ενώ μόλις το 10,6% εκτιμά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να συνεχίσει χωρίς αλλαγές.
Πώς αξιολογούν τα μέτρα στήριξης
Αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία και για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης.
Το 54,2% θεωρεί ότι τα μέτρα για οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους δεν είναι επαρκή, ενώ το 38% τα αξιολογεί θετικά.
Παράλληλα, το 66,7% κρίνει ανεπαρκές το πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών τροφίμων και καυσίμων, έναντι 30,8% που το θεωρεί ικανοποιητικό μέτρο.
Τι λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι απαντήσεις και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το 79,8% τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ το 14,9% διαφωνεί.
Επιπλέον:
- Το 60,7% θεωρεί καθοριστικό για την ψήφο του το αίτημα άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ
- Το 71,7% θεωρεί ότι οι βουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε άρση ασυλίας δεν πρέπει να είναι ξανά υποψήφιοι
- Το 71,3% εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί αμερόληπτα, έναντι 22,3% που βλέπει πολιτικές σκοπιμότητες