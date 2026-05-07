Άνδρος: Στα 40 μέτρα έχει βυθιστεί το πλοίο "Corsage C" – Μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης

Το φορτηγό πλοίο Corsage C που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου βρίσκεται σε βάθος περίπου 40 μέτρων με τις έρευνες των αρχών για το περιστατικό να συνεχίζονται.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που – σύμφωνα με πηγές με γνώση της επιχείρησης – χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα που επιχειρούν στο σημείο.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν καταδύσεις από ειδικά συνεργεία δυτών, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κύτους Παράλληλα, αναμένεται να ενημερωθεί και η ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της ‘Ανδρου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισροή υδάτων. Το πλοίο έχασε γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά βυθίστηκε.

Παράλληλα, το Λιμεναρχείο Άνδρου προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας, στο πλαίσιο της προανάκρισης για το περιστατικό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης, 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και 277 του Ποινικού Κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Άνδρος Πλοίο

Διαβάστε μας στο Google News

