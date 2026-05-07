Οδυσσέας Ιωάννου: Η στιχουργική είναι δουλειά, είναι σκληρή εργασία

THESTIVAL TEAM

Ο Οδυσσέας Ιωάννου βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Πέμπτης, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στον αέρα της ΕΡΤ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής στιχουργός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να γράψει ένα τραγούδι και στην αδυναμία που έχει στα υγρά σύμφωνα.

Ειδικότερα, ο Οδυσσέας Ιωάννου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν εμπνέομαι από ρυάκια και πουλάκια, λατρεύω τη θάλασσα αλλά δεν εμπνέομαι από αυτήν όταν πηγαίνω εκεί. Θέλω να είμαι εγώ και η θάλασσα, να μη μεσολαβεί τίποτα ανάμεσα μας. Θεωρώ ότι η στιχουργική είναι δουλειά, είναι σκληρή εργασία”.

“Είμαι πάνω από ένα άσπρο χαρτί και πρέπει να και πρέπει να γεμίσει με κάτι το οποίο να μπορώ να το υποστηρίξω και να το υπογράψω. Η βάσανος είναι μέχρι τη στιγμή που θα κακοφορμίσει ένας στίχος, που δεν θα σου κουμπώνει με τίποτα και εσύ θα παλεύεις με νύχια και με δόντια για να μπορέσεις να τον κουρδίσεις”.

“Μ’ αρέσουν πάρα πολύ οι λέξεις που έχουν μέσα τα υγρά σύμφωνα, που υπάρχει μέσα Ρ και Λ. Μ’ αρέσει πολύ το Δ. Στα 250 τραγούδια μου, περίπου στα 60 με 65, υπάρχει η λέξη νερό εντελώς συνειδητά” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Οδυσσέας Ιωάννου στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.

