MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρφί Γεωργιάδη για Δένδια στην ΚΟ της ΝΔ: “Κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχονται εδώ”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εμφύλιο με επιθέσεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά μελών της κυβέρνησης, τα οποία κατηγορούνται ότι “δεν βγαίνουν μπροστά”, εξελίσσεται η γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Νέες αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, άφησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. “Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν” είπε χαρακτηριστικά.

“Δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα”, υποστήριξε επίσης ο κ. Γεωργιάδης. “Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ”, είπε επίσης, αναφερόμενος στην παρουσία του Νίκου Δένδια σε παλιότερη εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία.

Σημειωτέον ότι ο υπουργός Άμυνας βρίσκεται σήμερα στην Πορτογαλία σε επίσημη επίσκεψη.

Δεν έλειψαν πάντως τα καρφιά και άλλων υπουργών και βουλευτών κατά άλλων μελών της κυβέρνησης και όχι μόνο κατά του κ. Δένδια.

“Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους”, σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

Αιχμές άφησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, λέγοντας: “Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά.”

Είπε δε στον πρωθυπουργό: “Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη.”

Πηγή: news247.gr

Άδωνις Γεωργιάδης Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερα μετά τις απολογίες τους πρώην μέλη διοικήσεων του ΟΑΣΘ – Διώκονται για απάτη κατά του Δημοσίου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 23 ώρες πριν

Πρώτη συμμετοχή της ΠΚΜ στη διεθνή έκθεση Food and Hospitality Asia 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Επεισοδιακή σύλληψη 28χρονου μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη – Τον κατήγγειλε η σύζυγος του για βιασμό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Έφυγε από το μνημόσυνο του ανιψιού του και σκότωσε τον Νικήτα ο 54χρονος – “Ποτέ δεν ξεπέρασε το χαμό του παιδιού του”, λέει ο ξάδερφός του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

“Ζούσε μέσα στον φόβο, ήξερε ότι τον παρακολουθούσε”: Τι είπε γειτόνισσα του 21χρονου που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Κρήτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ