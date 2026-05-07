Καρφί Γεωργιάδη για Δένδια στην ΚΟ της ΝΔ: “Κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχονται εδώ”

Σε εμφύλιο με επιθέσεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά μελών της κυβέρνησης, τα οποία κατηγορούνται ότι “δεν βγαίνουν μπροστά”, εξελίσσεται η γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Νέες αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, άφησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. “Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν” είπε χαρακτηριστικά.

“Δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα”, υποστήριξε επίσης ο κ. Γεωργιάδης. “Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ”, είπε επίσης, αναφερόμενος στην παρουσία του Νίκου Δένδια σε παλιότερη εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία.

Σημειωτέον ότι ο υπουργός Άμυνας βρίσκεται σήμερα στην Πορτογαλία σε επίσημη επίσκεψη.

Δεν έλειψαν πάντως τα καρφιά και άλλων υπουργών και βουλευτών κατά άλλων μελών της κυβέρνησης και όχι μόνο κατά του κ. Δένδια.

“Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους”, σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

Αιχμές άφησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, λέγοντας: “Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά.”

Είπε δε στον πρωθυπουργό: “Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη.”

Πηγή: news247.gr