Θεσσαλονίκη: Το καλοκαίρι του 2027 θα δοθεί στους μυδοκαλλιεργητές ο πρώτος γόνος μυδιών ανθεκτικών στις υψηλές θερμοκρασίες

Το καλοκαίρι του 2027 θα δοθεί δωρεάν στους μυδοκαλλιεργητές της Κεντρικής Μακεδονίας ο πρώτος γόνος μυδιών που θα παραχθεί στον Οστρακογεννητικό Σταθμό, ο οποίος λειτουργεί στο αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στη Θέρμη.

Εκεί, μέσα σε δεξαμενές με θαλασσινό νερό από τη Μηχανιώνα, που φιλτράρεται αδιάκοπα, μεγαλώνουν σήμερα μύδια αλλά και κυδώνια και αχιβάδες, τα οποία σε λίγο καιρό θα υποβληθούν σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας ώστε να απελευθερώσουν γόνο.

H «νέα γενιά» οστρακοειδών θα μεγαλώσει μαζί με τους γονείς της, θα αναπτύξει σταδιακά το όστρακό της και όταν φτάσει σε ένα επιθυμητό μέγεθος θα απελευθερωθεί στη θάλασσα. Καθώς, άλλωστε, σύμφωνα με γενετικές αναλύσεις που έγιναν στο ΑΠΘ, έχουν βρεθεί γονίδια, από τα οποία ορισμένοι γονότυποι προσδίδουν στα μύδια αυξημένη ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία, θα επιλεγούν εκείνα, θα παραχθούν και θα δοθούν στους καλλιεργητές, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και της αντοχής της στις δυσμενέστερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Επόμενοι στόχοι είναι η επέκταση της διαδικασίας αυτής στην καλλιέργεια ειδών όπως τα στρείδια, τα κυδώνια, τα χτένια και οι αχιβάδες, η εγκατάσταση παραγωγής φυτοπλαγκτόν με τους οργανισμούς που βρίσκονται ήδη στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, αλλά και η δημιουργία ενός κρατικού οστρακογεννητικού σταθμού που θα εφαρμόζει στην πράξη την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται. Ως πιθανές τοποθεσίες για την εγκατάστασή του θα εξεταστούν οι περιοχές της Χαλάστρας και του Αγγελοχωρίου.

Η προσπάθεια ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ και του Εργαστηρίου Ιχθυοκομίας και Αλιείας του ΑΠΘ ώστε να δημιουργηθεί ο πρώτος οστρακογεννητικός σταθμός. Οι εργασίες άρχισαν τον Απρίλιο και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, ενώ στη συνέχεια τέθηκε σε λειτουργία.

Σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του σήμερα στον σταθμό, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας τόνισε ότι ο στόχος για τη δημιουργία του τέθηκε μετά τη μεγάλη καταστροφή των μυδοκαλλιεργητών όλου του Θερμαϊκού Κόλπου που έχασαν την παραγωγή τους λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών του νερού το καλοκαίρι.

Ο ίδιος ανέφερε: «Πήραμε, λοιπόν, μια πολιτική απόφαση, να στηρίξουμε οικονομικά αυτή την προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος οστρακογεννητικός σταθμός στην Ελλάδα που θα δώσει τη δυνατότητα να παραχθούν γόνοι οστράκων, όχι μόνο μυδιών, που καλλιεργούνται σήμερα στον Θερμαϊκό Κόλπο, ακόμη πιο ανθεκτικοί στις κλιματικές συνθήκες που είναι διαφορετικές από ό,τι πριν από πολλά χρόνια. Θέλουμε να καταφέρουμε να παραγάγουμε και γόνο άλλων οστράκων, όπως τα χτένια, οι αχιβάδες, τα στρείδια, που δεν παράγονται σήμερα στην Ελλάδα, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους μυδοκαλλιεργητές να είναι πιο ανταγωνιστικοί στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε, και να δημιουργήσουμε επιπλέον εισόδημα στην ελληνική οικονομία καθώς το προϊόν αυτό είναι κυρίως εξαγώγιμο».

Επιπλέον, επισήμανε ότι με τη διαδικασία αυτή θα γίνει και εμπλουτισμός του Θερμαϊκού Κόλπου με νέα είδη οστράκων ώστε να έχουν περισσότερους μήνες δουλειά και οι οστρακοαλιείς.

Για ένα προϊόν πολύτιμο για την εθνική οικονομία και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έκανε λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Γιώργος Κεφαλάς. «Πολλές φορές στην Ελλάδα λέμε ότι η ακαδημαϊκή έρευνα απέχει από την πράξη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου με συντονιστή και χρηματοδότη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που είναι η βιωσιμότητα της μυδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Γιάντσης, επιστημονικά υπεύθυνος στο έργο του οστρακογεννητικού σταθμού, επίκουρος καθηγητής στο Εργαστήριο Ιχθυοκομίας και Αλιείας στο ΑΠΘ, τόνισε ότι ο Θερμαϊκός Κόλπος είναι ένα χρυσωρυχείο που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όσο πρέπει, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να γίνει γενετική τροποποίηση αλλά γενετική επιλογή των μυδιών που αντέχουν στις υψηλότερες θερμοκρασίες και γνωστοποίησε ότι σε έναν χρόνο θα δοθούν κάποιες πρώτες ελεγμένες ποσότητες γόνου ώστε να δοκιμαστούν στο πεδίο σε μονάδες καλλιέργειας.

«Για τα πιο παραγωγικά χαρακτηριστικά, το πανεπιστήμιο κάνει έρευνα, παράγει τεχνογνωσία που θέλει να δώσει στους παραγωγούς και την πολιτεία. Το όραμα που έχουμε και σε συνεργασία με την Περιφέρεια είναι να δημιουργηθεί κάποια στιγμή ένας κρατικός οστρακογεννητικός σταθμός και σε σταθερή συνεργασία με εμάς να παίρνει την τεχνογνωσία και να την εφαρμόζει στην πράξη προς όφελος των παραγωγών», συμπλήρωσε.

Στο έργο συμμετέχουν ο διευθυντής του Εργαστηρίου Ιχθυοκομίας και Αλιείας και μέλος της Διοίκησης του ΑΠΘ, καθηγητής Απόστολος Αποστολίδης, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, ειδικός στη φυσιολογία οστρακοειδών και ιχθύων, Βασίλης Μιχαηλίδης και ο ιχθυολόγος, διδάκτωρ του τμήματος Βιολογίας, Θανάσης Λάττος.

Για την ασφάλεια των μυδιών διαβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Τερτιβανίδης, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για το μοναδικό τρόφιμο, που σε εβδομαδιαία βάση εξετάζεται δύο φορές τόσο στη σάρκα όσο και στα νερά.

Τη σημασία του έργου του οστρακογεννητικού σταθμού υπογράμμισαν ο αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα και μυδοκαλλιεργητής Κωνσταντίνος Βερβίτης και ο πρόεδρος του Αλιευτικού Μυδοκαλλιεργητικού Συλλόγου του Δήμου Δέλτα, Βαγγέλης Κουτρούτσιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ