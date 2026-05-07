MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μαλί: Τουλάχιστον 30 νεκροί από επιθέσεις τζιχαντιστών σε δύο χωριά

|
THESTIVAL TEAM

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε δύο επιθέσεις σε κοινότητες στο κεντρικό Μαλί, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση JNIM, όπως έγινε γνωστό από τοπικές και διοικητικές πηγές.

«Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη στις σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις» στα χωριά Κορικόρι και Γκομοσόγκου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός αξιωματούχος, αρμόδιος για θέματα νεολαίας.

Δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας έκαναν λόγο για περισσότερους από 30 νεκρούς.

Την ευθύνη ανέλαβε η Ομάδα Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν φιλοκυβερνητικοί πολιτοφύλακες.

Μαλί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 4 ώρες πριν

ΔΕΘ: Η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 12 ώρες πριν

Η Παυλίνα Βουλγαράκη για ένα μοναδικό live σήμερα στο Καφωδείο Ελληνικό Upstairs

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 78χρονου από την Κοζάνη – “Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χάος στον Περιφερειακό μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Ουρές χιλιομέτρων

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Νατάσσα Μποφίλιου για Ακύλα: Αυτό το παιδί έχει αστέρι και φοβερή σκηνική παρουσία

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της;