Μαλί: Τουλάχιστον 30 νεκροί από επιθέσεις τζιχαντιστών σε δύο χωριά

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε δύο επιθέσεις σε κοινότητες στο κεντρικό Μαλί, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση JNIM, όπως έγινε γνωστό από τοπικές και διοικητικές πηγές.

«Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη στις σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις» στα χωριά Κορικόρι και Γκομοσόγκου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός αξιωματούχος, αρμόδιος για θέματα νεολαίας.

Δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας έκαναν λόγο για περισσότερους από 30 νεκρούς.

Την ευθύνη ανέλαβε η Ομάδα Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν φιλοκυβερνητικοί πολιτοφύλακες.