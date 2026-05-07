Χρυσοχοΐδης για ηλεκτρικά πατίνια: Εξετάζονται νέα μέτρα για ασφαλέστερη κυκλοφορία

Για την υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη, την κατάσταση στις φυλακές, τους οικισμούς Ρομά, το νέο επιχειρησιακό σχέδιο «Κόμβος» για την κυκλοφορία στην Αττική, αλλά και τα ηλεκτρικά πατίνια μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Παράλληλα αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη και στη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, με αφορμή τη δολοφονία του 21χρόνου στην Κρήτη ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Δεν είναι μόνο απλώς η Κρήτη εδώ, πρόκειται συνολικά για αντιλήψεις που κυριαρχούν σε μια σειρά από πράγματα. Μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα φαίνεται ότι διαμορφώθηκε μια συναισθηματική κατάσταση την οποία την είδαμε όλοι σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε που καταλαβαίνει κανείς όλη την παθογένεια αυτού του πράγματος. Καταλαβαίνει κανείς πως πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται, αισθάνονται μια απώλεια και πως αντιδρούν. Έχει κανείς μεγάλο σεβασμό σε δύο γονείς που χάνουν το παιδί τους, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο, αλλά από την άλλη αυτό που έκαναν τώρα που οδηγεί; Χάθηκε ακόμα ένα παιδί. Ο δολοφόνος επιχειρούσε επί πολύ καιρό να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα, όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην Εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων και η απόφαση της Εισαγγελικής Αρχής ήταν τότε «αφήστε τον ελεύθερο». Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε γιατί είναι η Δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της. Πιστεύω ότι η οικογένεια του παιδιού που έχασε στο ατύχημα τη ζωή του καλλιεργούσε ένα μίσος απέναντι στο συγκεκριμένο παιδί και κάποια στιγμή θα γινότανε αυτό διότι δυστυχώς έτσι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι και αυτό δεν είναι απλώς ένα εγκληματικό φαινόμενο, είναι αντιλήψεις που καλλιεργούνται αιώνες τώρα».

Ερωτηθείς αν τον φοβίζει η αρχή μιας βεντέτας στην Κρήτη, ο υπουργός απάντησε: «Όχι δεν με φοβίζει με την έννοια ότι δυστυχώς έχουν γίνει δύο κακά πια. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από μια απρόσεκτη συμπεριφορά ενός οδηγού αλλά αυτό θα κριθεί στα δικαστήρια, αν κριθεί και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δυστυχώς «λύθηκε» το θέμα αλλά λύθηκε χάνοντας δυο ζωές. Συνολικότερα στο ζήτημα των όπλων για την Κρήτη ειδικά, γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, ιδρύονται νέες υπηρεσίες. Σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσουμε καινούργια υπηρεσία στα Βορίζια στην περιοχή του δήμου Φαιστού, ήδη βρήκαμε γραφεία και θα στεγάζεται σε λίγες μέρες το FBI της Κρήτης μια τεράστια υπηρεσία με 130 άτομα. Η υπηρεσία στην Φαιστό θα έχει 70 άτομα, καινούργιο προσωπικό».

Ερωτηθείς αν εμμένει στην άποψή του ότι θα έπρεπε τα ηλεκτρικά πατίνια να απαγορευτούν, ο υπουργός τόνισε: «Εξέφρασα μια προσωπική άποψη ωστόσο πρέπει να δούμε ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι κι ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο και τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα και στην πόλη πρέπει να τα ενισχύουμε. Αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις μαζί με τους συγκοινωνιολόγους και λαμβάνοντας υπόψιν και την ευρωπαϊκή εμπειρία έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής. Ελπίζω σύντομα μαζί με τον συναρμόδιο υπουργό, κ, Κυρανάκη, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια».

Για τις φυλακές, τόνισε: «Οι φυλακές έχουν υπερπληθυσμό αυτή τη στιγμή και ο υπερπληθυσμός οφείλεται ότι άλλαξε η νομοθεσία και υπάρχουν ποινές και έχουμε περισσότερους έγκλειστους. Οι ποινές εκτίονται, έχουμε περισσότερους έγκλειστους στις φυλακές, οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σε ότι αφορά τις υποδομές. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και λίγους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές και άλλες 2 λίγο αργότερα. Δεν είναι μόνο ότι μας λείπουν αρκετές είναι και το ότι οι υποδομές είναι πολύ παλιές και οι συνθήκες δεν είναι καλές άρα μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, άνθρωποι δύσκολοι στη διαχείρισή τους, άνθρωποι οι οποίο έχουν άλλες αντιλήψεις, αντιλαμβάνονται και σέβονται τη ζωή με ένα διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι υπόλοιποι, υπάρχουν εξεγέρσεις και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από την αρμόδια γενική γραμματεία να υπάρχει ασφάλεια στις φυλακές και η ασφάλεια αφορά πρώτα τη ζωή των κρατουμένων και στη συνέχεια και τους υπαλλήλους που εργάζονται στις φυλακές».

Αναφερόμενος στους οικισμούς Ρομά, ο υπουργός ανέφερε: «Η κατάσταση στην Ηλεία, την Αχαΐα, το Μεσολόγγι, τη Θήβα, την Κόρινθο, αλλά και σε πολλές περιοχές της Αττικής, η κατάσταση έχει βελτιωθεί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα. Στην Ηλεία έχει σταλεί μια ομάδα με 25 άτομα όχι αστυφύλακες και αστυνομικοί της Ηλείας, έχουν έρθει άλλοι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν ως αποκλειστική αποστολή την φύλαξη, τις περιπολίες και την ασφάλεια στην περιοχή που υπάρχουν αυτοί οι οικισμοί. Άρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Εδώ και 6 μήνες που εφαρμόζουμε αυτή την νέα πολιτική των ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης μέσα στους οικισμούς των Ρομά και τα πράγματα κάθε μέρα θα γίνονται καλύτερα».

Για τη μεταφορών των φυλακών Κορυδαλλού ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε: «Το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες, και κυρίως η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο και ελπίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου να υπάρχει ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Επίσης έχουμε καινούργιες φυλακές στο Φιλιάτι Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Μεγαλόπολη, στην Χαλκίδα. Ένα καινούργιο κατάστημα προστίθεται στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και τα δύο καταστήματα που αφορούν τους ανήλικους στην Κασσαβέτεια».

Για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο «Κόμβος» είπε: « «Κόμβος» είναι η ονομασία του σχεδίου το οποίο έχει αποφασίσει η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Αστυνομική διεύθυνση Αττικής προκειμένου να μπορέσουμε χρησιμοποιώντας προσωπικό, μέσα και τεχνολογία να βοηθήσουμε σημαντικά τους πολίτες της Αττικής να κυκλοφορούν στους δρόμους με μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ταχύτητα και άνεση και λιγότερο κόπο. Θαύματα δεν υποσχόμαστε αλλά ένα πρώτο δείγμα αυτού του προγράμματος εφαρμόζεται ήδη σε κεντρικούς δρόμους. Μιλάμε για 150 αστυνομικούς, 70 από αυτούς θα είναι με δίκυκλα, κινούμενοι, οι υπόλοιποι θα είναι σταθεροί σε διάφορα σημεία. Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, το λεγόμενο ΘΕΠΕΚ. Στο κέντρο αυτό θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε θα κινούνται με τα δίκυκλα θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και ιπτάμενα μέσα, πολλά drones τα οποία θα πετούν πάνω από το Λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα με τα δεδομένα θα κατευθύνουν την κυκλοφορία. Τέλος Μαΐου θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου δηλαδή ολοκληρωμένο επιχειρησιακό κέντρο, με τεχνητή νοημοσύνη με 24 πηγές δεδομένων που θα αντλούνται από διάφορες κατευθύνσεις».