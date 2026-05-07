Ο Άδωνις Γεωργιάδης “ανέβασε” βίντεο με Αμερικανίδα ψηφιακή νομάδα που αποθεώνει το ΕΣΥ

Το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μας αποθεώνει μία Αμερικανίδα που είναι ψηφιακή νομάς και ζει με την οικογένειά της στην Ελλάδα. Το βίντεο που ανάρτησε η Αμερικανίδα κοινοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο προφίλ του στο Χ (πρώην Twitter).

Στο βίντεο της Αμερικανίδας, το οποίο «πόσταρε» στον δικό του λογαριασμό στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Κάρα – όπως είναι το όνομά της – αναφερόμενη στο εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι μπορεί να πάει στον γιατρό χωρίς να φοβάται ότι θα… χρεοκοπήσει η ίδια.

Αναφέρει, επίσης, ότι συνέστησε σε μία φίλη της να επισκεφθεί το τοπικό νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τον στρεπτόκοκκο στον λαιμό και σημειώνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάστηκε να πάνε σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας μας, δεν ξόδεψαν πάνω από 150 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων.

Στην πραγματικότητα ο υψηλότερος λογαριασμός ήταν όταν η κόρη μας είχε ιογενή λοίμωξη και ο λογαριασμός ήταν 86 ευρώ, τονίζει και προσθέτει ότι την τελευταία φορά που χρειάστηκε να πάει η ίδια στο νοσοκομείο για να κάνει μία εξέταση, η νοσοκόμα ήταν απολογητική για το γεγονός ότι έπρεπε να την χρεώσει: «Πήρα τον λογαριασμό και ήταν μόλις 6 ευρώ!».

«Αυτή η περίπτωση μου θύμισε πόσο υποφέρουν οι Αμερικανοί που καθυστερούν να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται γιατί φοβούνται τόσο πολύ το κόστος», σημειώνει και προσθέτει ότι αν δεν ταξίδευε τόσο συχνά με την οικογένειά της θα επέλεγε τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα για ιδιωτική ασφάλιση και αυτό θα κόστιζε μόνο 200 ευρώ ανά άτομο.

«Ειλικρινά η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ποιοτική περίθαλψη είναι ένας μεγάλος λόγος που αποφασίσαμε να φύγουμε από τις ΗΠΑ», λέει καταλήγοντας η Αμερικανίδα ψηφιακή νομάς στην Ελλάδα.

«Έπρεπε να έρθουν οι ψηφιακοί νομάδες από τις ΗΠΑ για να αντιληφθούμε την αξία του ΕΣΥ», σχολίασε με νόημα ο Άδωνις Γεωργιάδης για το βίντεο.