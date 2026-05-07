Τζέφρι Έπσταϊν: “Το σημείωμα αυτοκτονίας δεν είναι πλαστό”, επιμένει ο συγκρατούμενός του

πρώην συγκρατούμενος του Τζέφρι Έπσταϊν, Νίκολας Ταρταλιόνε, δεν ήταν εκείνος που έγραψε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στο κελί του καταδικασμένου παιδόφιλου, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, παρά τις έντονες φήμες και θεωρίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ο συνήγορος του Ταρταλιόνε, Μπρους Μπάρκετ, δήλωσε στο TMZ ότι ο πελάτης του «δεν πλαστογράφησε» το σημείωμα και πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» γι’ αυτό, απαντώντας στις θεωρίες που διατυπώνονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τηλεοπτικές εκπομπές.

Χρήστες στο Reddit υποστήριξαν ότι το χειρόγραφο φαίνεται διαφορετικό από γνωστά δείγματα γραφής του Έπσταϊν, συγκρίνοντάς το με επιβεβαιωμένες επιστολές του. Παράλληλα, η δικηγόρος Αν Μίτσελ ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι μια υποτιθέμενη επιστολή του Έπσταϊν προς τον επίσης καταδικασμένο παιδόφιλο Λάρι Νάσαρ το 2019 είχε αποδειχθεί πλαστή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ψεύτικο και το επίμαχο σημείωμα αυτοκτονίας.

Την Τετάρτη, ο ανταποκριτής του Fox News Κέβιν Κορκ εμφανίστηκε στην εκπομπή της Λόρα Ίνγκραχαμ και μετέφερε πως μέλος της οικογένειας του Έπσταϊν δεν πιστεύει ότι το εν λόγω σημείωμα γράφτηκε από τον ίδιο.

Μέχρι στιγμής, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του σημειώματος, το οποίο μάλιστα δε φέρει την υπογραφή του Έπσταϊν.

Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τέσσερις δολοφονίες, δήλωσε πρόσφατα στους New York Times, μέσα από τη φυλακή, ότι βρήκε το σημείωμα μέσα σε ένα κόμικ μετά την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν.

Όπως είπε, παρέδωσε το σημείωμα στους δικηγόρους του θεωρώντας ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει, καθώς ο Έπσταϊν τον είχε προηγουμένως κατηγορήσει ότι του είχε επιτεθεί. Αργότερα, πάντως, ο Έπσταϊν είχε αναφέρει ότι δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον συγκρατούμενό του.

Ο Ταρταλιόνε αρνείται σταθερά οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Έπσταϊν.