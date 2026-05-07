Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ – Τραβάει περισσότερο Τσίπρας ή Καρυστιανού;

Την ανησυχία των πολιτών για τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τις συνέπειες που τους προβληματίζουν περισσότερο, καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της Pulse που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον ΣΚΑΪ.

Η Pulse πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον ΣΚΑΪ, με τις απαντήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σενάριο της κατανομής των αναποφάσιστων, τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 29,5%

ΠΑΣΟΚ: 14,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 9%

Ελληνική Λύση: 9%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 3%

Νίκη: 2%

Δημοκράτες: 2%

Νέα Αριστερά: 1%

Ακολουθεί η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

Ελληνική Λύση: 7,5%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ 25: 2,5%

Νίκη: 1,5%

Δημοκράτες: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1%

Τραβάει Τσίπρας ή Καρυστιανού;

Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων έθεσε και το ερώτημα αν οι συμμετέχοντες θα ψήφιζαν κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρώην πρωθυπουργός λαμβάνει 20% θετικές απαντήσεις και 71% αρνητικές, ενώ η Μαρία Καρυστιανού έχει 21% θετικές απαντήσεις και 68% αρνητικές, με τους αναποφάσιστους να είναι περισσότεροι στην περίπτωσή της.

Αναλυτικά οι απαντήσεις για κόμμα Τσίπρα:

Σίγουρα ναι – 9%

Μάλλον ναι – 11%

Μάλλον όχι – 18%

Σίγουρα όχι – 53%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 9%

Οι απαντήσεις για κόμμα Καρυστιανού:

Σίγουρα ναι – 8%

Μάλλον ναι – 13%

Μάλλον όχι – 16%

Σίγουρα όχι – 52%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 11%

