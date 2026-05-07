Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ – Τραβάει περισσότερο Τσίπρας ή Καρυστιανού;
Την ανησυχία των πολιτών για τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τις συνέπειες που τους προβληματίζουν περισσότερο, καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της Pulse που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον ΣΚΑΪ.
Η Pulse πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον ΣΚΑΪ, με τις απαντήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σενάριο της κατανομής των αναποφάσιστων, τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:
Νέα Δημοκρατία: 29,5%
ΠΑΣΟΚ: 14,5%
Πλεύση Ελευθερίας: 9%
Ελληνική Λύση: 9%
ΚΚΕ: 8%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
Φωνή Λογικής: 3,5%
ΜέΡΑ 25: 3%
Νίκη: 2%
Δημοκράτες: 2%
Νέα Αριστερά: 1%
Ακολουθεί η πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 24%
ΠΑΣΟΚ: 12%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%
Ελληνική Λύση: 7,5%
ΚΚΕ: 6,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%
Φωνή Λογικής: 3%
ΜέΡΑ 25: 2,5%
Νίκη: 1,5%
Δημοκράτες: 1,5%
Νέα Αριστερά: 1%
Τραβάει Τσίπρας ή Καρυστιανού;
Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων έθεσε και το ερώτημα αν οι συμμετέχοντες θα ψήφιζαν κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Μαρία Καρυστιανού.
Ο πρώην πρωθυπουργός λαμβάνει 20% θετικές απαντήσεις και 71% αρνητικές, ενώ η Μαρία Καρυστιανού έχει 21% θετικές απαντήσεις και 68% αρνητικές, με τους αναποφάσιστους να είναι περισσότεροι στην περίπτωσή της.
Αναλυτικά οι απαντήσεις για κόμμα Τσίπρα:
Σίγουρα ναι – 9%
Μάλλον ναι – 11%
Μάλλον όχι – 18%
Σίγουρα όχι – 53%
Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 9%
Οι απαντήσεις για κόμμα Καρυστιανού:
Σίγουρα ναι – 8%
Μάλλον ναι – 13%
Μάλλον όχι – 16%
Σίγουρα όχι – 52%
Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 11%