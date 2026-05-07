MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου, συνεδρίασαν σήμερα, παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Βαρδακαστάνη, τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ), τα οποία εξελέγησαν στην 1η συνεδρίαση της ΚΠΕ στις 26 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ), έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Κόκκιας Διονύσης (Σάκης)

Αντιπρόεδρος

Ζούπη Εύα

Μέλη

Αυξεντίου Κατερίνα

Καπώνης Δημοσθένης

Κατσίλας Γρηγόριος

Κονδύλης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μηνοβγιούδης Στέλιος

Μπίνα Στυλιανή

Νούσιος Βασίλειος

Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος

Πολίτης Θωμάς

Σιώζιου Σεβαστή

Τσακάλου Δανάη

Τσαρός Περικλής

Τσούνης Χρήστος

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Ο Βαρουφάκης αποκαλύπτει “εικονική διαπραγμάτευση” πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλλει: “κόψτε συντάξεις για να πληρώσετε το ΔΝΤ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος που έσφαξε και τεμάχισε αρνί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση αντισηπτικού τζελ χεριών

ΚΑΙΡΟΣ 17 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής υποδέχθηκε την εναρκτήρια πτήση της TUI Poland στο Αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Δείτε εικόνες