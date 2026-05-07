Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους δύο νεαρούς που πουλούσαν ναρκωτικά μέσω εφαρμογών και QR codes στους δρόμους

Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και QR codes.

Κατηγορούνται για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΘ

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες διατηρούν την ανωνυμία των χρηστών, συνέλαβανδύο (2) ημεδαπούς ηλικίας 21 και 19 ετών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω, επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης με υποψήφιους αγοραστές, παρέχοντας την δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο (π.χ. κρυπτονομίσματα) και δίνοντας οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, δινόταν η δυνατότητα στους αγοραστές να σκανάρουν συγκεκριμένα σήματα QR code, τα οποία είναι κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και παραπέμπουν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι πλατφόρμας επικοινωνιών με συγκεκριμένους διαχειριστές – διακινητές, όπου γίνονται παραγγελίες ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες (06-05-2026) στο κέντρο της πόλης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι παραπάνω, ενώ στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο χειραποσκευές που περιείχαν:

– 7 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (107,09) γραμμαρίων,

– 227 κενές συσκευασίες,

– 6 κολλητικές ταινίες,

– 2 εύχρηστες ηλεκτρονικές ζυγαριές,

– 48 διαφημιστικά τυπωμένα σήματα, που έφεραν τονανωτέρω αναφερόμενο κωδικό QR,

– το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ,

– 1 κινητό τηλέφωνο και

– 3 κουκούλες τύπου full face.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.