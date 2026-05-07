Δύσκολες ώρες για την Μπόνι Τάιλερ – Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο

Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας της Μπόνι Τάιλερ, καθώς, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, η διάσημη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην Πορτογαλία.



Η 74χρονη καλλιτέχνιδα, γνωστή παγκοσμίως από την επιτυχία Total Eclipse of the Heart, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Φάρο στο Αλγκάρβε στα τέλη Απριλίου, μετά από σοβαρό πρόβλημα στο έντερο που οδήγησε σε επείγουσα επέμβαση λόγω διάτρησης εντέρου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αρχικά, εκπρόσωπός της είχε αναφέρει ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ότι η τραγουδίστρια αναρρώνει. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες από πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να υποστηρίζεται μηχανικά η αναπνοή της.



Σύμφωνα με την εφημερίδα Correio da Manhã, οι γιατροί χαρακτηρίζουν την πρόγνωση «επιφυλακτική», ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την οικογένεια ή το νοσοκομείο για την πορεία της υγείας της.

Η Μπόνι Τάιλερ αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του ’80, με επιτυχίες όπως τα Holding Out for a Hero και It’s a Heartache. Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision Song Contest.

Η τραγουδίστρια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μέχρι πρόσφατα προετοιμαζόταν για την ευρωπαϊκή περιοδεία της, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει μέσα στον μήνα.

Πηγή: real.gr