Demy για ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: Δεν περίμενα τον αντίκτυπο που είχε το ότι μίλησα

Έκπληκτη έμεινε η Demy από τον αντίκτυπο είχε η απόφασή της να μιλήσει δημόσια για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αναφερόμενη σε αυτή την κίνησή της, η τραγουδίστρια διευκρίνισε πως δεν την είχε προγραμματίσει. Αντιθέτως, προέκυψε αυθόρμητα. Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα δημόσια πρόσωπα να μοιράζονται τις «ρωγμές» τους, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Να διευκρινίσουμε ότι το OCD είναι αρκετά συχνό, με διάφορα επίπεδα στην εκδήλωσή του. Για μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα, γι’ αυτό και η απόφασή μου να το μοιραστώ δεν ήταν κάτι που απαιτούσε ιδιαίτερη σκέψη ή προετοιμασία», σημείωσε αρχικά σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello η Demy.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι το να επικοινωνήσει το συγκεκριμένο θέμα που αντιμετωπίζει στον κόσμο ήταν μία αυθόρμητη απόφαση. «Μου βγήκε πολύ αυθόρμητα, καθώς στις συνεντεύξεις μου προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και όσο περισσότερο μπορώ ο εαυτός μου. Δεν περίμενα την έκταση και τον αντίκτυπο που είχε τελικά. Κατάλαβα εκ των υστέρων πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ανοιχτοί και ευάλωτοι και να μοιραζόμαστε τις ρωγμές που μας ενώνουν με τους γύρω μας. Πάντα με συγκινούσε η ιδέα ότι η ανθρώπινη εμπειρία έχει περισσότερα κοινά από διαφορές και ότι στο βάθος όλοι έχουμε, πάνω-κάτω, παρόμοιες ανησυχίες», ανέφερε.