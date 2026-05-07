Ν. Κακλαμάνης: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί φάρο πίστης, ενότητας και προσφοράς για τον απανταχού Ελληνισμό

Χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι «είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση να τιμούμε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως», ενώ αναφέρθηκε και στη διπλή επέτειο που σηματοδοτεί η φετινή χρονιά: Της συμπλήρωσης 35 ετών τής Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχη στο θρόνο του Προκαθήμενου της Ορθοδοξίας, και του ορόσημου των 65 ετών από την αφετηρία τής ιερατικής του αποστολής.



Ο πρόεδρος της Βουλής ανέδειξε τον ιστορικό και πνευματικό ρόλο του θεσμού, τονίζοντας ότι «σαν ένα καράβι που διαπλέει τους αιώνες, αφήνει πίσω του ένα λαμπρό ίχνος και χαράσσει νέους φωτεινούς προορισμούς», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του παρουσία.



Ο Ν. Κακλαμάνης έκανε ιδιαίτερη μνεία στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας την πολυετή προσφορά του, σημειώνοντας ότι η παρουσία του «συμπίπτει με σημαντικά ορόσημα για την Ορθοδοξία», ενώ εξήρε τη συμβολή του στον σύγχρονο κόσμο, τονίζοντας ότι με «λόγο καθαρό, πνεύμα ρεαλιστικό και διάλογο ουσιαστικά ενωτικό» έχει αναδείξει τον ρόλο του Πατριαρχείου ως παράγοντα σταθερότητας, ενότητας και διεθνούς ακτινοβολίας.



Αναφερόμενος στις ρίζες της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, στάθηκε στη συμβολή του Αποστόλου Ανδρέα, επισημαίνοντας ότι εκείνος έθεσε τα θεμέλια της πίστης και της αποστολής της, με αποτέλεσμα σήμερα να διατηρεί αδιάλειπτα τον ενωτικό της χαρακτήρα.



Παράλληλα, τόνισε τον σύγχρονο ρόλο του Πατριαρχείου, επισημαίνοντας τη δράση του σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο διαθρησκευτικός διάλογος, καθώς και τη διαρκή προσπάθεια για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αποτελεί έναν θεσμικό και γεωπολιτικό κόμβο, έναν φάρο για εκατομμύρια πιστών και ένα παγκόσμιο πρότυπο που προστατεύει τον απανταχού Ελληνισμό».