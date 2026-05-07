Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ επιβάλλει κυρώσεις σε ιρακινούς αξιωματούχους που συνδέονται με το Ιράν

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας και Πετρελαίου του Ιράκ και σε τρεις ηγέτες πολιτοφυλακής κατηγορώντας τους για εκμετάλλευση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας και στήριξη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Ιράν.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πίεσης προς την Τεχεράνη και τους συμμάχους της, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου που βρίσκεται πλέον στην 10η εβδομάδα. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (7.5.2026) ότι πρόσθεσε στη μαύρη λίστα τον Αλί Μαρίτζ Αλ-Μπαχάντλι, υποστηρίζοντας ότι βοήθησε στη διοχέτευση ιρακινών πετρελαϊκών προϊόντων προς όφελος της πολιτοφυλακής Asa’ib Ahl Al-Haq, που συνδέεται με το Ιράν, καθώς και τον λαθρέμπορο πετρελαίου Σαλίμ Αχμέτ Σαΐντ, ενός Ιρακινοβρετανού υπηκόου που είχε υποβληθεί σε κυρώσεις πέρυσι.

Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ επέβαλε επίσης κυρώσεις σε τρία άτομα που, όπως ανέφερε, ήταν ανώτεροι ηγέτες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν.

«Το υπουργείο Οικονομικών δεν θα παραμείνει αδρανές ενώ ο ιρανικός στρατός εκμεταλλεύεται το ιρακινό πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία εναντίον των ΗΠΑ και των εταίρων μας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο απείλησε επίσης με περαιτέρω μέτρα «εναντίον οποιασδήποτε ξένης εταιρείας που υποστηρίζει το παράνομο ιρανικό εμπόριο», επισημαίνοντας ως πιθανούς στόχους αεροπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις που συνδέονται με κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και ορισμένες που στοχεύουν κινεζικούς φορείς. Το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα τις τράπεζες ότι κινδυνεύουν να υποστούν δευτερογενείς κυρώσεις εάν υποστηρίξουν ανεξάρτητους κινεζικούς διυλιστές που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

Ο Λευκός Οίκος περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή του για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.