Eurovision 2026: Ο Alexander Rybak “στηρίζει” Ακύλα και παίζει το Ferto στο βιολί του

Ο Alexander Rybak έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης προς την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision Song Contest 2026, μέσα από ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο δημοφιλής μουσικός, που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με το θρυλικό Fairytale, εμφανίστηκε να ερμηνεύει με το βιολί του αποσπάσματα από το «Ferto», το τραγούδι με το οποίο ο Ακύλας εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο Alexander Rybak έγραψε χαρακτηριστικά «Ferto + Fairytale», συνδυάζοντας τη δική του μεγάλη επιτυχία με το ελληνικό κομμάτι που έχει ήδη αποκτήσει δυναμική στα social media.

Την ανάρτηση αναδημοσίευσε και ο Ακύλας, ο οποίος συνεχίζει να βλέπει το «Ferto» να κερδίζει ολοένα και περισσότερη απήχηση λίγο πριν τη μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια ιδιαίτερα καλή πορεία της ελληνικής συμμετοχής.