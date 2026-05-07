Κρήτη: Ανήμερα της κηδείας του Νικήτα ορίστηκε για τον Ιανουάριο η δίκη του 54χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, με έξι σφαίρες στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο της Κρήτης επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο βυθίζοντας στο πενθος την οικογένεια του θύματος.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ειρωνεία της τύχης και τραγικό παιχνίδι της μοίρας, το γεγονόςότι ανήμερα της κηδείας του άτυχου Νικήτα έγινε γνωστό ότι για τις 15 Ιανουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αδικοχαμένου παλικαριού και της αδερφής του, με κατηγορούμενο τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 2024.

Τότε ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, αρνούμενος ότι ήταν εκείνος που απείλησε και πυροβόλησε προς τον 21χρονο και την αδερφή του. «Αφήστε με στο πένθος μου. Εγώ πήγα μόνο στο νεκροταφείο να θυμιάσω το μνήμα του παιδιού μου» είχε πει τότε.

Το χρονικό της υπόθεσης εκείνης, είχε ως εξής:

Ο Νικήστρατος, που ήταν τότε 19 ετών, είχε καταγγείλει τότε ότι επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση κι ενώ ανέβαινε την σκάλα της οικίας του, δέχτηκε από πίσω ένα χτύπημα στα πόδια με ξύλο. Με βάση τα όσα είπε, δεν μπόρεσε να δει ποιος ήταν αυτός που τον χτύπησε, ωστόσο λόγω της φασαρίας ξεπρόβαλλαν στο σημείο ο πατέρας και η αδερφή του. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε. Περιέγραψε ότι τον πρόφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος στα πλευρά και τα πόδια με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Έκρυβε το πιστόλι κάτω από τα ρούχα του, πυροβόλησε μια φορά

Τότε, πάντα κατά τα όσα ανέφερε προανακριτικά, έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει. Στην συνέχεια, βάσει της κατάθεσης, ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε – όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον των δυο αδερφών, μια φορά σε ευθεία βολή.

O νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδερφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδερφή του είχε κατονομάσει ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδερφού της.