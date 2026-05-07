Νατάσσα Μποφίλιου για Ακύλα: Αυτό το παιδί έχει αστέρι και φοβερή σκηνική παρουσία

Ένα παιδί που έχει αστέρι και φοβερή σκηνική παρουσία θεωρεί η Νατάσσα Μποφίλιου πως είναι ο Ακύλας που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Η τραγουδίστρια δήλωσε επίσης πως της αρέσει πολύ το «Ferto» με το οποίο θα διγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό την Τρίτη 12 Μαΐου στη σκηνή της Βιέννης και σημείωσε πως της φαίνεται πολύ γλυκό παιδί. Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 7 Μαΐου, απάντησε και για το ενδεχόμενο να βρεθεί η ίδια κάποια στιγμή στον διαγωνισμό, ενώ αναφέρθηκε και στην ακύρωση των εμφανίσεών της με τον Γιάννη Χαρούλη.

Για τον Ακύλα η Νατάσσα Μποφίλιου επισήμανε: «Θεωρώ ότι είναι καταρχάς ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά έχω αυτήν την αίσθηση, και είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Μου αρέσει πολύ δηλαδή και το τραγούδι και έχει φοβερή σκηνική παρουσία. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το παιδί έχει πολύ αστέρι και του εύχομαι τα καλύτερα».

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει σκεφτεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, η τραγουδίστρια απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί να πω την αλήθεια. Μου έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς, αλλά είναι κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί».

Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με το θέατρο δήλωσε στη συνέχεια: «Θα μπορούσα να κάνω κάτι στο θέατρο, αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσα να νιώσω ότι μου ταιριάζει και με δεδομένο ότι θα είναι κάτι μουσικό, ναι, δεν είμαι κλειστή στο να το κάνω».

Τέλος, η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε για την ακύρωση της περιοδείας με τον Γιάννη Χαρούλη: «Τα πράγματα πολλές φορές ματαιώνονται. Σημασία έχει να σηκώνεσαι και να ξαναπροσπαθείς. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και στενάχωρο και επηρέασε πάρα πολύ τα επαγγελματικά μας σχέδια, αλλά κρατάω τη σχέση και τα υπέροχα πράγματα που ζήσαμε με τον Γιάννη δουλεύοντας πάνω σε αυτό», είπε.

Η παγκόσμια περιοδεία που ετοίμαζε η Νατάσα Μποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη ακυρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου. Το αρχικό πλάνο αφορούσε σε μία παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, ωστόσο ο γιος του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι είχε δηλώσει ότι δεν έχει δώσει άδεια για τη χρήση των έργων του πατέρα του και ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά. Η παραγωγός εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι νομικά μπορούσε να παρουσιάσει έργα του Χατζιδάκι στο εξωτερικό χωρίς άδεια από τον κληρονόμο, ωστόσο στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αφαιρέσει πλήρως το έργο του από το πρόγραμμα, το οποίο θα αφιερώνονταν πλέον στον Μίκη Θεοδωράκη. Ούτε αυτή η αλλαγή επαρκούσε, παρόλα αυτά, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η οριστική ακύρωση της περιοδείας.