Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να απείλησε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που φέρεται ότι απείλησε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου κοντά στην κατοικία του, την Τετάρτη, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε μια καταγγελία με βάση την οποία ένας άνδρας εκδήλωνε απειλητική συμπεριφορά στο χωριό Γούλφερτον της ανατολικής Αγγλίας. Η αστυνομία δεν κατονόμασε τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ στην ανακοίνωσή της.

Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για διατάραξη της τάξης και για κατοχή επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph, που επικαλείται μια ανώνυμη πηγή, ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα πλησίασε τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου και άρχισε να του φωνάζει. Ο Άντριου είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του και έφυγε με το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από έναν σωματοφύλακα.

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του αδελφού του πέρυσι, με αφορμή το σκάνδαλο Έπστιν.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για διαρροή κυβερνητικών εγγράφων στον Αμερικανό χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή, κατηγορούμενος για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ