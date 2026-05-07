Κεφαλονιά: Στο νοσοκομείο 4χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Συνελήφθη ο οδηγός

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι 4 ετών που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κεφαλονιά.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (06.05.2026) στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Αργοστολίου. Το ΙΧ που οδηγούσε ένας 34χρονος παρέσυρε ένα 4χρονο παιδί που περπατούσε με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του, όπως μεταδίδει το newsit.gr.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου παραμένει εκεί για παρακολούθηση από τους γιατρούς.

Από το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος.