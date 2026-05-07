Το ΚΚΕ για τις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά του να εμφανιστεί ο ίδιος, η κυβέρνηση και το κόμμα του ως θύματα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στην πραγματικότητα είναι θύτες και ένοχοι», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στην ΚΟ της ΝΔ, σημειώνοντας ότι «απογειώνει τη συγκάλυψη, τόσο με την άρνηση συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής, όσο και με την εξοργιστική προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, τα οποία μάλιστα επιβραβεύει με την ένταξη στα ψηφοδέλτια της ΝΔ».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο πρωθυπουργός «με τις αλλαγές που εξήγγειλε για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην ουσία επιδιώκει να κατοχυρώσει συνταγματικά μια σειρά αντιδραστικές τομές, που ήδη υλοποιούνται σε χώρες της ΕΕ από όλες τις κυβερνήσεις, θέτοντας ως στόχο την απόλυτη ευθυγράμμιση με το ευρωενωσιακό δίκαιο, αποκαλύπτοντας το πραγματικό αντιλαϊκό πρόσωπο του “κράτους δικαίου της ΕΕ” που έχουν κάνει σημαία τους τα υπόλοιπα κόμματα». «Γι’ αυτό», προσθέτει, «αποσιωπούν ότι όλοι τους αρνήθηκαν να στηρίξουν τις προτάσεις που κατέθεσε το ΚΚΕ στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες, για κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβερνητική πλειοψηφία, για κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών του εφοπλιστικού κεφαλαίου, για συνταγματική κατοχύρωση του καθολικά δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας, της υγείας».

Το ΚΚΕ μεταξύ άλλων αναφέρει ότι με τις προτάσεις του ο κ. Μητσοτάκης «ομολογεί την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής με τη συνταγματική βούλα σε βάρος των αναγκών και των δικαιωμάτων του λαού και των παιδιών του, μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να γίνει συνολικά η ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή και απρόσιτη για τη λαϊκή οικογένεια, τον συνταγματικό “κόφτη” στις κοινωνικές δαπάνες στο όνομα της “βιώσιμης δημοσιονομικής λειτουργίας”, την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων».

Υποστηρίζει ότι οι εξαγγελίες «για μεγαλύτερο έλεγχο στο εσωτερικό και τη λειτουργία των κομμάτων, του Τύπου, την ‘αξιολόγηση’ στον δημόσιο τομέα», στοχεύουν στην «επιβολή ‘σιγής νεκροταφείου’».

Αναφέρει ότι «τις παραπάνω αντιδραστικές αλλαγές, ο πρωθυπουργός τις ενέταξε στο γνωστό αφήγημα περί ‘πολιτικής σταθερότητας’, που στηρίζεται και μέσα από τις αλλαγές στο εκλογικό δικαίωμα, την απαράδεκτη γενίκευση της επιστολικής ψήφου, τις επιμέρους αλλαγές στον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης, στο άρθρο 86, στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποκαλύπτοντας ότι στην πραγματικότητα αποσκοπούν στη ‘σταθεροποίηση’ μιας πολιτικής που μόνο αστάθεια προκαλεί στη ζωή του λαού».

Το ΚΚΕ τονίζει ότι όμως για τον λαό σταθερότητα σημαίνει σταθερή και διευρυνόμενη κάλυψη όλων των αναγκών του, το οποίο «απαιτεί ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής, που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δηλώνουν διαθέσιμες να υλοποιήσουν αύριο οι διάφορες εφεδρείες του συστήματος».