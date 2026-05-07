Μητσοτάκης: Χωρίς τελεσίδικη απόφαση κανένα στέλεχος εκτός ψηφοδελτίων – Η πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση

Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα μπρος τον νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πυξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μία νέα εποχή.

Στην ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η ΝΔ καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο. Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία η ΝΔ έχει να κάνει πολλά για τη χώρα. Συνεχίζοντας τη διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλουμε τις δικές μας ανασφάλειες αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.

Αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως με τη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει κάθε κρατική δαπάνη πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη, το κράτος να μην επιβάλλει αναδρομικά φόρους, η προσιτή στέγη για τους πολίτες, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση και εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση την απόδοσή τους, επίσης να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, ο τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης, συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού, εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας, δυνατότητα του εκλέγεσθαι από τα 21 έτη, η επέκταση της επιστολικής ψήφου, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, επίσης να ανοίξει ο διάλογος για τον ρόλο του βουλευτή.

Στους στόχους για συνταγματικές αλλαγές ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε, τον τρόπο αλλαγής όσων ηγούνται των ανεξάρτητων αρχών, την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με η συμβατότητα – συνταγματικότητά τους και ως προς το ενωσιακό δίκαιο.

Παράλληλα τόνισε για την κλιματική κρίση, τις ΑΠΕ, την τεχνητή νοημοσύνη πως είναι παράγοντες που θα διαμορφώσουν τον κόσμο που θα ζήσουν τα παιδιά μας και είναι τομείς που πρέπει να ενταχθούν στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.

Στήριξη του εισοδήματος και πάταξη της φοροδιαφυγής, περιλαμβάνονται μεταξύ των προτεραιοτήτων και στον τομέα της συνταγματικής αναθεώρησης. Επίσης η συνταγματική προστασία του πολίτη από ορισμένες κακές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αφωνία και αδιαφορία και για αποκλειστική της προτεραιότητα για να κατασκευάσει σενάρια ενάντιο στο ήθος της σημερινής κυβέρνησης.

«Καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές», είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις 13 άρσεις ασυλίας βουλευτών και συμπλήρωσε ότι τώρα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και η ευρωπαϊκή εισαγγελία, ώστε να φύγουν οι σκιές και να μην εμπλακεί με καθυστερήσεις στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στη χώρα, καθώς και πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι, εφόσον δεν υπάρχουν τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο πρωθυπουργός στην πολιτική σταθερότητα μέσα στις τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες, που δημιουργούν υπαρξιακούς κινδύνους για κάθε χώρα.

Δήλωσε ότι θα ενταθεί ο τοξικός λόγος της άλλης πλευράς, μπροστά στις εκλογές και ότι μπορεί η ΝΔ να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές, επειδή όπως στις προηγούμενες έπεισε την κοινωνία ότι έχει σχέδιο και ακολούθως απέδειξε ότι μπορεί να υλοποιεί τις υποσχέσεις της. Χαρακτήρισε απαραίτητη την αυτοκριτική «για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι» και να απαντάμε στις προκλήσεις της νέας εποχής.