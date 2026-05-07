Επίδομα παιδιού: Πότε κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα – Τα συχνότερα λάθη προς αποφυγή στις αιτήσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού καθώς το σύστημα θα δεχτεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις ως την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 18.00.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν δύο χαρακτηριστικά λάθη προς αποφυγή στις αιτήσεις για να μην υπάρξει καθυστέρηση καταβολής, εφιστώντας την προσοχή στην ελλιπή συμπλήρωση στοιχείων ενώ δεύτερο συχνό σφάλμα είναι ότι πατούν προσωρινή αποθήκευση που δεν αποτελεί οριστική υποβολή.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνει ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 2ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026 και ώρα 08:00.

Στην ιστοσελίδα, opeka.gr παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα επιδόματα και τους δικαιούχους.