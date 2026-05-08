Λευκάδα: Θρίλερ με “ορφανό” θαλάσσιο drone που βρέθηκε σε σπηλιά – Εξετάζεται αν φέρει εκρηκτικά

Ένα θαλάσσιο drone εντοπίστηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής, με τη μηχανή του αναμμένη, και χωρίς πλήρωμα. Ψαράδες της περιοχής κατάφεραν να το δέσουν και να το ρυμουλκήσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα.

Το Λιμενικό Σώμα, σε συνεργασία με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο το drone να φέρει εκρηκτικό φορτίο ή εξοπλισμό ειδικής χρήσης.

Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου θαλάσσιου drone στα ελληνικά χωρικά ύδατα. ​

Λευκάδα

