Θεσσαλονίκη: Fund προχωρά σε πλειστηριασμό σπιτιού υπερήλικης 103 ετών η οποία δεν είχε πάρει καν το δάνειο!

Η υπερήλικη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο

Στη μέγγενη των πρακτικών που πραγματοποιούν τα funds και οι εισπρακτικές βρίσκεται μια υπερήλικη γυναίκα, 103 ετών που το διαμέρισμα της στη Θεσσαλονίκη βγαίνει σε πλειστηριασμό για δάνειο που δεν πήρε καν η ίδια!

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο thestival.gr ο δικηγόρος Αντώνης Σπάθης, ο γιος της υπερήλικης είχε υπογράψει ως εγγυητής για ένα καταναλωτικό δάνειο 45.000 ευρώ που έλαβε το 2008 ένας γνωστός του ο οποίος σήμερα έχει αποβιώσει.

Το δάνειο όπως είπε ο κ. Σπάθης καταγγέλθηκε το 2015 κι ενώ ο δανειολήπτης έχει παιδιά και ακίνητα και μπορεί έτσι να αποπληρωθεί το δάνειο, «η CEPAL στράφηκε εναντίον του πελάτη μου που ήταν εγγυητής του δανείου και στις 20 Μαΐου θα κάνει πλειστηριασμό του διαμερίσματος που μένει η μητέρα του που είναι 103 ετών επειδή ο πελάτης μου έχει την υψηλή κυριότητα του διαμερίσματος».

«Ο δανειολήπτης είχε βάλει ως υποθήκη ένα σπίτι του»

Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο περίεργη καθώς όπως ανέφερε ο κ. Σπάθης ο δανειολήπτης που πλέον έχει αποβιώσει για να πάρει το δάνειο είχε βάλει ως υποθήκη ένα σπίτι του.

«Υπάρχει σπίτι υποθηκευμένο από αυτόν που πέθανε το οποίο το fund μπορεί να το πάρει. Υπάρχει περιουσία» τόνισε ο κ. Σπάθης προσθέτοντας ότι «δέκα χρόνια η CEPAL δεν έκανε τίποτα, κάποιες ενέργειες» ώσπου φυσικά το fund απευθύνθηκε στον γιο της υπερήλικης που ήταν ο εγγυητής του δανείου.

O δικηγόρος Αντώνης Σπάθης

«Εμείς αρχίσαμε μια διαδικασία με τη CEPAL και πέρα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαμε που τους λέγαμε προχωρήστε στην εκτέλεση (σ.σ. εννοώντας την υποθήκη του σπιτιού του δανειολήπτη), τους στείλαμε μέχρι και εξώδικο λέγοντας τους ότι είναι υπερήμεροι σαν δανειστές, ότι δεν ασκούν τα δικαιώματα τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η περιουσία του πελάτη μου, του γιου της υπερήλικης. Και η CEPAL μετά από αυτό, για εκδίκηση, έρχεται και γράφει την κατάσχεση στο σπίτι του πελάτη μου και εγγυητή του δανείου, στο οποίο έχει την υψηλή κυριότητα και εντός του μένει η μητέρα του, 103 ετών» τόνισε ο κ. Σπάθης.

Ο πλειστηριασμός του διαμερίσματος η αξία του οποίου είναι πολύ μεγαλύτερη των 45.000 ευρώ έχει οριστεί να γίνει στις 20 Μαΐου με ορατό τον κίνδυνο μια υπερήλικη γυναίκα κυριολεκτικά να βρεθεί στον δρόμο!

«Είμαστε παντελώς απροστάτευτοι από τις εντελώς αυθαίρετες πρακτικές των funds και τα οποία αυτή την στιγμή λυμαίνονται τις περιουσίες των ανθρώπων με μια προνομιακή μεταχείριση άνευ προηγουμένου» τόνισε ο κ. Σπάθης που μάχεται να σώσει το σπίτι της 103χρονης και να μην ξεσπιτωθεί στη δύση της ζωής της, ενώ με πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης «απερρίφθη η ανακοπή που ζήτησε ο εντολέας μου κατά της επιβληθείσας κατάσχεσης στο ακίνητό του». Να σημειωθεί επίσης ότι στις 27 Απριλίου ο κ. Σπάθης είχε καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.