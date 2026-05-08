Βρετανία: Νίκη του Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό κόμμα

Τα πρώτα αποτελέσματα στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία για αναμετρήσεις σε δημαρχιακές, περιφερειακές, αλλά και κοινοβουλευτικές εκλογές δείχνουν σημαντικές νίκες του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK και αντιστοίχως σοβαρές απώλειες από το κυβερνών κόμμα των Εργατικών.

Απώλεια δημοτικών συμβούλων είχαν και οι Συντηρητικοί ενώ ελαφρώς κερδισμένοι βγαίνουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσινοι. Οι τελευταίοι πάντως δεν φαίνεται να τα πήγαν τόσο καλά, όσο προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.

Σημαντική ήταν η προσέλευση των ψηφοφόρων. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ήταν 10 ποσοστιαίας μονάδες υψηλότερη από ό,τι συνήθως. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Χθες οι Βρετανοί, μεταξύ άλλων, ψήφισαν για 5.014 δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκλογές για απευθείας εκλεγόμενους δημάρχους σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές, ενώ κάλπες στήθηκαν σε Σκωτία και Ουαλία για την εκλογή βουλευτών για τα τοπικά τους κοινοβούλια, τα οποία έχουν διευρυμένες εξουσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News

