Θεσσαλονίκη: 58χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρξη εννιά ετών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Ένας φυγόποινος που κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά την καταδίκη του συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 58χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 9 ετών και 7 μηνών, για μεταφορά, προώθηση και διευκόλυνση μεταφοράς πολιτών τρίτων χωρών, κατά συρροή από κοινού και από κερδοσκοπία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.