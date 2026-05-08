Ντόρα Κουτροκόη: Μαζεύτηκαν πολλά την τελευταία δεκαετία, έχω ταλαιπωρηθεί αλλά τα έχω αφήσει πίσω

Την Ντόρα Κουτροκόη υποδέχθηκε η Αθηναϊς Νέγκα στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” που παρακολουθήσαμε, το βράδυ της Πέμπτης, στο πρόγραμμα του Action 24.

Μέσα σε όλα, δε, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για τα προβλήματα που έχει κληθεί να διαχειριστεί την τελευταία δεκαετία και για την απόφαση να μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια υγείας της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ντόρα Κουτροκόη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “έχω περάσει πολλά προβλήματα, δεν είναι λίγα. Μαζεύτηκαν πολλά την τελευταία δεκαετία. Έχω ταλαιπωρηθεί αλλά τα έχω αφήσει πίσω. Δηλαδή αποφεύγω να αναφέρομαι σ’ αυτά πλέον, έχουν μείνει πίσω”.

“Έχω μιλήσει για την περιπέτεια μου, πιο πολύ, όχι για να πω για τη δική μου περιπέτεια υγείας, για να δώσω κουράγιο, θάρρος και μια ελπίδα σε γυναίκες που ίσως, μια φορά στη ζωή τους, μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας”.

“Πάει, πέρασε, τελείωσε και δεν είναι εμπόδιο σε κάτι. Δηλαδή στις αποφάσεις μου δεν το σκέφτομαι, όχι, προχωράμε” συμπλήρωσε, επίσης, η Ντόρα Κουτροκόη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα το βράδυ της Πέμπτης.