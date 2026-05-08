Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του

Επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο πραγματοποίησαν χθες τα ξημερώματα δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε χθες τα ξημερώματα στην οδό Μοναστηρίου, κοντά στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ήταν γύρω στις 04:30 όταν το λεωφορείο της νυχτερινής γραμμής του ΟΑΣΘ εξερχόταν από τον σταθμό και οι δύο ανήλικοι πέταξαν πέτρες προς το όχημα.

Από τις πέτρες έσπασαν τζάμια του λεωφορείου, σύμφωνα με την Αστυνομία. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εντοπίσουν άμεσα και να συλλάβουν τους δύο ανήλικους. Πρόκειται για έναν 16χρονο και έναν 15, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.