Η προαγγελία γάμου των Οικονομάκου – Τσερέλα: Δεν παντρεύονται στην Πάρο

Ο γάμος τους έχει συζητηθεί όσο κανένας άλλος το τελευταίο διάστημα και όλοι αναρωτιούνται για το πότε και το πού θα γίνει. Πολλά δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε πιθανές ημερομηνίες ενώ ανέφεραν πως θα γίνει στην Πάρο.


Ήρθε όμως η ανατροπή! Το Espressonews.gr δημοσιεύει τη προαγγελία γάμου της ηθοποιού με τον μπασκετμπολίστα και όπως θα δείτε αναφέρει πως ο γάμος θα γίνει στην Αττική.


Μη φτιάχνετε βαλίτσες για την Πάρο, εδώ βρε παιδιά θα παντρευτεί το ζευγάρι! Η ηθοποιός επέλεξε να δώσει τη προαγγελία του γάμου της στη Χιώτικη εφημερίδα Πολίτης (politischios.gr) καθώς αγαπάει το νησί και το είχε επισκεφθεί με τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι του 2024.


Όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία για τη μεγάλη ημέρα! Το ζευγάρι έχει διοργανώσει τα πάντα για την ομορφότερη ημέρα της ζωής του και προσπαθεί να έχει όσο λιγότερη δημοσιότητα γίνεται εκείνη η ημέρα. Η ημερομηνία είναι πολύ κοντά και όσο για το μέρος πιθανολογούμε πως θα γίνει σε κάποιο κτήμα στην Αττική. Να ευχηθούμε η ώρα η καλή!

Αθηνά Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα

