Σταματίνα Τσιμτσιλή για Σία Κοσιώνη: Μετά την περιπέτεια υγείας ίσως αναθεώρησε…

Τη φημολογούμενη πρόωρη αποχώρηση της Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής (8/5) οι συντελεστές της εκπομπής Happy Day.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή την αινιγματική στιχομυθία της anchorwoman του ΣΚΑΪ με τον Αλέξης Παπαχελάς στο κλείσιμο του χθεσινού δελτίου ειδήσεων, ανέφερε πως πληθαίνουν τα σενάρια που θέλουν το αποψινό δελτίο να είναι το τελευταίο της παρουσίας της στο κανάλι.

«Ήθελαν να την αποχαιρετήσουν εντός και εκτός αέρα. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι το τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ. Δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις αλλά οι καλά γνωρίζοντες αυτό λένε. Το συμβόλαιό της λήγει στις 30 Ιουνίου, αλλά εφόσον το κλίμα είναι τέτοιο, οι πλευρές θέλουν να επιταχύνουν τη διαδικασία», σχολίασε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Εμένα μου είπαν ότι γενικά έχει χτυπήσει το τηλέφωνό της και από την ΕΡΤ. Έχει ακουστεί και για τον ΑΝΤ1, αλλά εκεί ανανέωσε ο Νίκος Χατζηνικολάου», συμπλήρωσε.

Όταν ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε λόγο για πιθανή κάθοδο της Σίας Κοσιώνη στην πολιτική, η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε:

«Δεν το έχω ακούσει, αλλά μπορεί και να το δούμε. Όπως λέει κι ο Δήμος, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Εκεί που δεν ξέρεις κάτι, προκύπτει και δεν το φαντάζεσαι. Δεν θα το ξεχάσω, γιατί ήμουνα και χθες έτσι με την Τίνα και τα λέγαμε. Καλά είναι το κοριτσάκι μας, είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της. Απλά σκεφτόμουνα ότι όταν μας πρωτοείπε η Τίνα αυτό το ρεπορτάζ, θυμάστε ότι μας το είχε πει στο γραφείο και δεν είχαμε βγει στον αέρα… “Τίνα, σίγουρα; Η Σία είναι η σημαία του ΣΚΑΪ, σίγουρα ρε παιδιά;”

Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι μετά και την περιπέτεια της υγείας της, λίγο αναθεώρησε τα πράγματα, λίγο τα ιεράρχησε διαφορετικά. Λίγο οι προτεραιότητές της είναι τέτοιες που δεν θέλει, ξέρεις, να καταπίνει τα “θέλω” της και να ανέχεται πράγματα που θεωρεί ότι δεν της αξίζουν. Είναι λίγο σε μία άλλη διάθεση».

