Χρυσοχοΐδης: Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανηλίκους – Υποχρεωτική η ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα

Σε ριζικές αλλαγές του καθεστώτος χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών προσανατολίζεται η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι «η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη».

«Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένας πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πού θα τρέχεις να δικαιωθείς; Επομένως υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Το τρίτο, όπως είπε, είναι «το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια, αυτό πρέπει να τελειώνει. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς».

«Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε ο υπουργός.