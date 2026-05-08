MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: Ιερόσυλος γάζωσε καμπαναριό εκκλησίας και έκοψε το σκοινί της καμπάνας

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, αγνωστος προς το παρόν ιερόσυλος έβαλε στο σημάδι με καραμπίνα το καμπαναριό το οποίο «γαζώθηκε» από τα σκάγια από τα οποία κόπηκε και το σχοινί της καμπάνας η οποία έχει και ιστορική σημασία.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από τον ιερέα Γεώργιο Περάκη, ο οποίος σήμερα,  παραμονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, πήγε να χτυπήσει την καμπάνα και έκπληκτος είδε το σχοινί κομμένο.

Ο ίδιος ανέβηκε στην κεραμοσκεπή για να αποκαταστήσει την ζημιά ενώ σε ανάρτησή του, γράφει:

«Ο παληκαράς με το όπλο του έβαλε σημάδι την καμπάνα της εκκλησίας και το σχοινί που έκοψε….Εγώ σαν παπα Γιώργης του εύχομαι ποτέ να μην έρθουν σκάγια και βλήματα απο κανένα όπλο πάνω του….Να έρθει στον Άγιο να ζητήσει συγνώμη….

Και να ξέρεις ρε φίλε ότι αυτή η καμπάνα τον Μάιο του 1945 χτύπαγε τη λευτεριά από τους Γερμανούς….

Λευτερώσου και εσύ….Αυτό είναι μαγκιά»

Δείτε φωτογραφίες

pappas_kriti
pappas_kriti_3
Ιερόσυλος στην Κρήτη γάζωσε καμπαναριό εκκλησίας, η αγανακτισμένη ανάρτηση του ιερέα, φωτογραφίες
Ιερόσυλος στην Κρήτη γάζωσε καμπαναριό εκκλησίας, η αγανακτισμένη ανάρτηση του ιερέα, φωτογραφίες

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ίος: Νεκρός 69χρονος Γερμανός τουρίστας σε σκάφος

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Δάφνη Καραβοκύρη: Νόσησα με νευρική ανορεξία στα 15 μου επειδή χώριζαν οι γονείς μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που έκρυψε αεροβόλο όπλο σε θάμνο – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ζευγάρι Ισπανών καταγγέλλει παραφυσικά φαινόμενα στο σπίτι του: “Βλέπουμε σκιές και ακούμε βήματα”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έβαλε ποδιά και μαγείρεψε στο Άγιο Όρος – Δείτε το βίντεο