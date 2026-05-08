Θεσσαλονίκη: 71χρονος παραπάτησε και έπεσε στον Θερμαϊκό
Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ (7/5) όταν 71χρονος άνδρας έπεσε στον Θερμαϊκό Κόλπο στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος την ώρα που περπατούσε στην παραλία στο ύψος της οδού Μπότσαρη, παραπάτησε και έπεσε μέσα στη θάλασσα.
Το λιμενικό έσπευσε στο σημείο ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς ο ηλικιωμένος κατάφερε να βγει μόνος του και είναι καλά στην υγεία του.
