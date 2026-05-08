Κίνα: Ο απολογισμός από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων αυξήθηκε σε 37 νεκρούς
THESTIVAL TEAM
Ο απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας αυξήθηκε σε 37 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση CCTV.
Η τραγωδία, που προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό πολλών δεκάδων ανθρώπων σύμφωνα με το δίκτυο, εξελίχθηκε τη Δευτέρα στο εργοστάσιο “Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company”, στη Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν (κεντρική Κίνα).
Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ήταν 26 νεκροί.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στην Πυλαία κατασκευάζει ο Μυστακίδης – Έτοιμο τον ερχόμενο Φθινόπωρο
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 48χρονος Βούλγαρος που έσφαξε αρνί σε αποθήκη για να τιμήσει το κουρμπάνι
- Σία Κοσιώνη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον on air αποχαιρετισμό με τον Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ