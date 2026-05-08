MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Ο απολογισμός από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων αυξήθηκε σε 37 νεκρούς

|
THESTIVAL TEAM

Ο απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας αυξήθηκε σε 37 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση CCTV.

Η τραγωδία, που προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό πολλών δεκάδων ανθρώπων σύμφωνα με το δίκτυο, εξελίχθηκε τη Δευτέρα στο εργοστάσιο “Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company”, στη Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν (κεντρική Κίνα).

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ήταν 26 νεκροί.

Κίνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 22 ώρες πριν

ΔΕΘ: Η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Τζέφρι Έπσταϊν: “Το σημείωμα αυτοκτονίας δεν είναι πλαστό”, επιμένει ο συγκρατούμενός του

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Γιώργος Παπαδόπουλος για Γαλάτεια Βασιλειάδη: Ή θα χωρίζαμε ή θα παντρευόμασταν

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να απείλησε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 λεπτά πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στην Πυλαία κατασκευάζει ο Μυστακίδης – Έτοιμο τον ερχόμενο Φθινόπωρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Συγκροτήθηκε σε σώμα η ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ