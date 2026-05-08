Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Όσα δεν τολμήσαμε” στο Θέατρο Σοφούλη

Η θεατρική ομάδα “Η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς” παρουσιάζει τo “Όσα δεν τολμήσαμε” του Δημήτρη Γιανουκάκη από την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21:00 στο Θέατρο Σοφούλη στη Θεσσαλονίκη.

Λίγα Λόγια για το έργο

Πόση ζωή μπορεί να χωρέσει σε μια στιγμή;

Μια πρόταση γάμου. Μια υπόσχεση για μια κοινή ζωή. Ο Ντάνυ και η Άγνη ξεκινούν το ταξίδι τους, και το δωμάτιο γίνεται ο σιωπηλός μάρτυρας μιας πορείας δεκαετιών. Χαρές, δυσκολίες, γέννες και η αναπόφευκτη φθορά του χρόνου ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια μας. Όμως, τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Δύο αινιγματικές καμαριέρες κινούν τα νήματα στις σκιές, μεταμορφώνοντας τον χώρο και συνδέοντας τις πράξεις μιας ζωής που ακροβατεί ανάμεσα στις επιθυμίες και τους φόβους.

Τι είναι αυτό που πραγματικά ζούμε και τι είναι αυτό που απλώς τολμάμε να ονειρευτούμε;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφή Θεατρικού κειμένου: Δημήτρη Γιανουκάκη

Σκηνοθεσία: Άννα Δήμου

Σκηνικά: Ανατολή Παλτατζίδου

Κοστούμια: Η ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Φωτισμοί: Ανέστης Ατακτίδης

Μουσική Πρωτότυπη: Ιορδάνης Δουρβανίδης

Ηθοποιοί: Ιορδάνης Δουρβανίδης, Γεωργία Ασημοπούλου, Παρθένα Φραγκουλίδου, Άννα Βαβούρη.

Info

Ημέρα: Παρασκευή 8, Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου

Ώρα : Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:00

Γενική Είσοδος: 12€

Τηλ. Κρατήσεων 2310 481 012

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310423925,

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5

Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμιλος (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό Τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)