MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα το “Food Truck Festival” με λαχταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο

|
THESTIVAL TEAM

Καντίνες με γεύσεις από όλο τον κόσμο στήνονται στην πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού (Πολιτιστικό Κέντρο) φέρνοντας την παγκόσμια γαστρονομία στην «καρδιά» της Τούμπας. Οι μυρωδιές κατακλύζουν κάθε γωνιά, ενώ η μουσική θα «ανεβάσει» τη διάθεση των επισκεπτών, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Το Food Truck Festival επιστρέφει θριαμβευτικά στην Τούμπα, σχεδόν ένα χρόνο μετά την τεράστια επιτυχία του, στις 07-10/05/2026. 

Απολαύστε bao buns που σας «ταξιδεύουν», τσιγγάνικη κουζίνα που αφήνει ανεξίτηλες αναμνήσεις, μοναδικά hot dogs, ζουμερά σουβλάκια και corn dogs που θα λατρέψετε.

Φέτος, θα ζήσετε και την εμπειρία του αυθεντικού American Texas BBQ με ένα barbeque διαστάσεων 3 μέτρων με διάμετρο 1,4 μέτρα για ζουμερά κρέατα, καπνισμένα αργά, που λιώνουν στο στόμα κι έχουν άρωμα Νότου! 

Συνοδέψτε το street food σας με παγωμένες μπύρες που ταιριάζουν με όλα και δροσιστικά signature cocktails, για να ολοκληρώσετε την βραδιά με τον καλύτερο τρόπο.

Το φεστιβάλ θα λειτουργεί την Παρασκευή 08/05 από τις 17:00 έως τις 00:00, ενώ το Σάββατο 09/05 και την Κυριακή 10/05 από τις 12:00 έως τις 00:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή την μοναδική εμπειρία.

Το Food Truck Festival διοργανώνει ο «Φάρος του Κόσμου» και η Δ’ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Σωματείου «Street Foods In Greece». 

Food Truck Festival Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Αχιλλέας Μπέος για το μνημείο των Τεμπών στο Σύνταγμα: “Μητσοτάκη πάρε μια μπουλντόζα και σβήσε τα ονόματα”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Απίστευτα σκηνικά στη Ρεάλ Μαδρίτης: Πιάστηκαν στα χέρια Τσουαμενί-Βαλβέρδε – Στο νοσοκομείο ο Ισπανός

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 12 ώρες πριν

Παρέμβαση του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου σε συζήτηση για τις σχέσεις Εκκλησίας και Αριστεράς

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ο Alexander Rybak “στηρίζει” Ακύλα και παίζει το Ferto στο βιολί του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε ο Χατσίδης, ατομικό ο Γιακουμάκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Μοσχούρη