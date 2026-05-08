Θεσσαλονίκη: “Λαϊκή Βραδιά” στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή από την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα
THESTIVAL TEAM
Η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Λαϊκή Βραδιά», την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 και ώρες 19:30–23:00, στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή, στην περιοχή της Χαριλάου.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες:
Τραγούδι: Γεωργία Μαρνέλλου
Ηλεκτρονική κιθάρα: Μάνος Κούρτης
Μπουζούκι: Θεόδωρος Τζήκας
Πλήκτρα: Κωνσταντίνος Μπιτζένης
Μπάσο: Κατερίνα Μυλωνά
Ντραμς: Δημήτρης Βαλιώτης
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για το δίκιο του λαού
- Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι τις 15 Μαΐου η υποβολή για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη έκπτωση του 4% φόρου
- Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στον ΣΚΑΪ: Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας, θα δούμε πότε θα γυρίσει