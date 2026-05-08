Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι – Βούτηξε στο κενό όταν πλησίασαν αστυνομικοί

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν άνδρας που βρισκόταν σε μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτιρίου άρχισε να πετά αντικείμενα στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ αστυνομικοί προσέγγισαν άμεσα με την απαιτούμενη προσοχή το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο.

Κατά την προσέγγισή τους, ο άνδρας, με δική του ενέργεια, πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Κερατσίνι

