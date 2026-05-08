Η δικογραφία για τη δολοφονία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι, την 24η Απριλίου 2025. Όχι, δεν επρόκειτο για κάποιο όπλο ή αλεξίσφαιρο γιλέκο σαν κι αυτά που είχε φυλαγμένα στο διαμέρισμά του στο Μαρούσι. Ήταν μια δικογραφία που είχε σχηματίσει δύο χρόνια νωρίτερα το τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας για μια άλλη πολύκροτη υπόθεση: τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ που, τυπικά τουλάχιστον, παραμένει ανεξιχνίαστη.

Το άγνωστο αυτό στοιχείο έρχεται στο φως με αφορμή τη σύλληψη χθες και τον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος συνολικά πέντε ατόμων για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου κατά του «Θαμνάκια», όπως ήταν το παρατσούκλι του στη νύχτα. Σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι της μοίρας, την ημέρα της εκτέλεσής του με 54 σφαίρες από καλάσνικοφ, ο «Θαμνάκιας» είχε μαζί του αφημένη στην πλαϊνή θήκη της πόρτας του οδηγού την αναφορά της αστυνομίας για την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. Για τον φόνο του δημοσιογράφου είχαν κατηγορηθεί τα αδέλφια Σταύρος και Γιάννης Λάλας, που όμως κατά την ακροαματική διαδικασία αθωώθηκαν και μάλιστα σχεδόν παμψηφεί. Ένα από τα σενάρια σχετικά με τους ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας Καραϊβάζ ενέπλεκε τον Γιώργο Μοσχούρη, δίχως πάντως ποτέ η συγκεκριμένη εκτίμηση ή εικασία να επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα.

Οι διωκόμενοι για την εκτέλεση του Μοσχούρη έξω από πολυϊατρείο στο Χαλάνδρι είναι σκληροί ποινικοί. Ο ένας απ’ αυτούς είναι ήδη έγκλειστος για υπόθεση απαγωγής, ενώ ένας άλλος περιγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως «άνθρωπος του Γιάννη Λάλα», ο οποίος δολοφονήθηκε προ μηνών σε ξενοδοχείο στον Παρνασσό. Εκτός της δολοφονίας, η αστυνομική έρευνα τους εμπλέκει σε βομβιστική επίθεση σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία είχε αγοράσει τη θωρακισμένη ΒΜW ο Μοσχούρης, ο οποίος μάλιστα φέρεται να είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Η βομβιστική επίθεση στην αντιπροσωπεία είχε από την πρώτη στιγμή θεωρηθεί μήνυμα προς τον «Θαμνάκια».

Τα ίδια άτομα εμπλέκονται και στην παρακολούθηση με τεχνικά μέσα της δικηγόρου του βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού. Το 2024 για πρώτη φορά αλλά και στις αρχές του τρέχοντος έτους η δικηγόρος είχε βρει στο σπίτι και στο αυτοκίνητό της συσκευές παρακολούθησής της και είχε ενημερώσει σχετικά τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας. Οι δράστες εκτιμάται ότι παρακολουθούσαν τη δικηγόρο ούτως ώστε να πληροφορηθούν για την επόμενη φορά που ο Παναγιώτης Βλαστός θα έβγαινε με άδεια από τη φυλακή προκειμένου να τον δολοφονήσουν.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ ή «ελληνικό FBI») πέτυχαν την ταυτοπoίηση των δραστών αξιοποιώντας και συνδυάζοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες αυτοπτών κ.ά. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει δύο ακόμη άτομα, τα οποία όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ως προς τα κίνητρα της εκτέλεσης, οι Αρχές συνδέουν τη δολοφονία με τον πόλεμο για την επικυριαρχία στη «νύχτα» και τον έλεγχο δραστηριοτήτων όπως η «προστασία», το λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων. Εμμεσα μάλιστα το τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών συνδέει τον πόλεμο με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ενωση, στην οποία έχουν αποδοθεί ακόμα τέσσερις δολοφονίες μελών της επονομαζόμενης Greek Mafia.

